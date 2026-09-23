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YENİÇAĞ – 23 Eylül Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

MANSUR YAVAŞ CHP'DEN İSTİFA ETTİ: SİYASİ YOLUMA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamaları sonrası CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Görevine bağımsız devam edeceğini belirten Yavaş'ın kararını açıklamasının ardından Ankara'da 7 CHP'li belediye başkanı da partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Yavaş'ın istifası sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı siyasete kazandıran ismin kendisi olduğunu söylerken, "Geçmişte söylediği seçmen iradesini başka partilere taşımama" görüşünü aynen destekliyoruz dedi.

ABDULKADİR SELVİ: 'ERDOĞAN ADAY OLAMAZ'

İktidara yakın Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de seçimin ucunun göründüğünü ve bunun artık ana gündem maddelerinden birisi olduğunu söyledi. Erdoğan'ın adaylığının önündeki engele dikkat çekti.

ADALAR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ: 2 ÜYESİ BULUNAN AK PARTİ'YE 5 OY ÇIKTI

Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un "sağlık sorunları" gerekçesiyle istifa etmesinin ardından yenilenen seçimlerde 3. turda CHP-YENİ Partili üyeler oy kullanmadı. Tartışmalı seçimde belediye AK Parti'ye geçti.

YUSUF TEKİN AÇIKLADI: DERS SAATLERİ DEĞİŞİYOR

Bakan Yusuf Tekin'in imzasıyla valiliklere gönderilen yazıda bazı okullarda ders saatlerinin 30 dakikaya indirilebileceği bildirildi. Düzenlemeden başka bir binada eğitim veren, öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapmak zorunda kalan resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumları yararlanabilecek.

ERDOĞAN ADAY OLABİLİR Mİ? ANAYASA PROFESÖRÜ KRİTİK SÜREYİ İŞARET ETTİ

Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Şule Boyunsuz, YSK’nin 2023’teki kararının Erdoğan’ın yeniden adaylığı açısından hukuki bir yol bıraktığını belirtti. Boyunsuz’a göre kritik nokta, TBMM’nin seçimleri yenileme kararının ne zaman alınacağı.

DERVİŞOĞLU'NDAN ADAYLIK MESAJI: MİLLET İSTERSE ADAY OLURUM

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz” sorusuna yanıt veren Dervişoğlu, “Millet sırtımıza bir sorumluluk yüklerse biz o sorumluluktan kaçmayız” dedi.

ÖZDAĞ’DAN FİDAN’A SERT ÇIKIŞ: “TÜRK ASKERİNİN KANIYLA SİYASET YAPAMAZSINIZ”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması üzerinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a sert tepki gösterdi. Özdağ yayımladığı mesajda "Halk pazarda filesini dolduramazken Türk askerinin kanıyla siyaset yapamazsınız” dedi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

VATANDAŞ EVİ BIRAKIP, ROTAYI ALTINA ÇEVİRDİ

Eylül ayı Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarında vatandaşın yatırım tercihini konuttan yana değil, altına doğru tekrardan yön çizdiği görüldü.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON ANKETİNDE 12 AY SONRA İLK: BEKLENTİ YÜKSELDİ

TCMB Eylül 2026 Sektörel Enflasyon Beklentileri verilerini yayımladı. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,70'e, hanehalkı için yüzde 45,60'a yükselirken; reel sektör için yüzde 32,50 seviyesine geriledi. İşte detaylar...

ERDOĞAN’IN MASASINDAKİ SIR ÇÖZÜLDÜ: DÜNYANIN EN ZENGİN TÜRK’Ü GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün BM kurulunda yemekte yatırımcılar ile buluştu. Erdoğan’ın Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya'ya yaptığı yatırım çağrısı dikkat çekti. Aslında Ulukaya yatırım sinyalini kendisi önceden vermişti.

YENİÇAĞ DÜNYA

ŞARA'DAN TRUMP'A GOLAN TEPELERİ RESTİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğunu savunan ABD Başkanı Donald Trump'a rest çekti.

AFRİKA’DA TÜRKİYE İÇİN KRİZ ÇIKTI: TÜRK ŞİRKETLERİ HEDEFTE

Türk ordusunun Somali'deki varlığı karşısında gücünü yitiren Uganda, Ankara ile olan savunma ortaklığını dondurma kararı aldı. Siyasi iddiaları bahane ederek Ankara'ya baskı kurmaya çalışan Kampala yönetimi, Türk şirketlerini ve altyapı projelerini de hedef alıyor.

YENİÇAĞ SPOR

BANDIRMASPOR'DAN ACI HABER: TOLGA KALENDER HAYATINI KAYBETTİ

Bandırmaspor’un 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

OKAN BURUK'UN ELEŞTİRDİĞİ HAKEM TÜRKİYE-FRANSA MAÇINA ATANDI

A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi maçının hakemleri belli oldu.

A MİLLİ TAKIM KAPTANI HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GERİ DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Real Madrid karşılaşmasında sakatlanan Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara dönüş tarihi netleşti.

YENİÇAĞ YAZAR

SELÇUK GEÇER YAZDI: BORSADA FON BOMBASI: SIRADA DOLAR MI VAR?

Doların şimdilik sakin kalması kimseyi yanıltmasın.

Yangın henüz döviz bürosuna ulaşmadı.

Ama güven kaybı büyürse ulaşmayacağının garantisi de yok.

Borsadaki kaybı yatırımcı öder…

Güvendeki kaybı ise bütün ülke!