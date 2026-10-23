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Kaynak: Haber Merkezi

Piyasalarda küresel gelişmeler ve veri akışı yakından takip edilirken, yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar ile piyasa aktörleri güne döviz kurlarındaki son durumla başladı. Serbest piyasada Dolar ve Euro, haftanın son işlem gününün ilk saatlerinde kontrollü seyrini koruyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL'DE AÇILIŞ RAKAMLARI

Yurt içi ve yurt dışı makroekonomik dinamiklerin etkisiyle yön arayışını sürdüren döviz cephesinde, 23 Ekim Cuma günü saat 07:15 itibarıyla serbest piyasada kaydedilen açılış verileri şu şekilde yansıdı:

Güncel Döviz Satış Fiyatları (Sabah Açılış Verileri)

Dolar Alış: 49,7238 TL

Dolar Satış: 49,7504 TL

Euro Satış: 55,8376 TL

(GÜNCELLENMEKTEDİR)