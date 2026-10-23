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Kaynak: Haber Merkezi

Haftaya açıklanacak FED faiz kararı ve tahvil faizlerindeki artış altın piyasasını baskılamaya devam ediyor. Altında haftalık kayıp yüzde 3’ü aştı. Haftanın son gününde ise altın piyasasının nasıl kapanacağı ise merak ediliyor.

23 EKİM 2026 ALTIN PİYASASI (SABAH AÇILIŞ)

23 Ekim 2026’da sabah saatlerinde gram altın yüzde 0,22’lik kayıpla 6 bin 412 TL seviyelerinde işlem kaydetti. Ons altın ise yüzde 0,36’lık bir kayıpla 4 bin 10 dolar bandında işlem kaydetti.

Kapalıçarşı piyasalarında sabah saatlerinde son durum ise (23/10/2026 - 07:17:38) şu şekilde oldu;

Gram Altın: 6.468,23 TL

Çeyrek Altın: 10.542,00 TL

Yarım Altın: 21.078,00 TL

Tam Altın: 42.022,00 TL

Gremse Altın: 104.586,00 TL

Has Altın: 6.448,88 TL

(GÜNCELLENMEKTEDİR)