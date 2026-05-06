BİNGÖL'DE KORKULU BEKLEYİŞ: KUTBETTİN ÖĞRETMEN İÇİN EKİPLER TEYAKKUZDA

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi’nde yaşayan emekli öğretmen Kutbettin Keskin’in (45) sır dolu kayboluşu, dördüncü gününde de aydınlatılamadı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Keskin’i bulmak için devletin tüm imkanları seferber edilmiş durumda.

EKMEK ALMAK İÇİN ÇIKMIŞTI

Olay, 2 Mayıs Cumartesi günü meydana geldi. Evinden ekmek almak amacıyla çıkan ve bir daha geri dönmeyen Keskin’in yakınları, kendi çabalarıyla sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölge adeta arama kurtarma merkezine dönüştü.

3 İLDEN 229 PERSONEL SAHADA

Arama çalışmalarının kapsamı her geçen saat genişletiliyor. Bingöl ekiplerine destek amacıyla Muş ve Van’dan da AFAD birimleri bölgeye sevk edildi. Şu an sahada; AFAD, Jandarma, Güvenlik Korucuları, İHH Arama Kurtarma, SAR ve MEB AKUB ekiplerinden oluşan toplam 229 personel görev yapıyor.

ARAMALAR İKİ KRİTİK NOKTADA YOĞUNLAŞTI

Arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını özellikle iki ana bölgede yoğunlaştırdı. Bir grup Solhan Deresi boyunca su kenarı ve çalılık alanları tararken, diğer gruplar ise Yeşilova Mahallesi ile Dilektepe köyü arasındaki dağlık ve kırsal arazide iz sürüyor.