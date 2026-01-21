227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu…

Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olan ve 1936 yılında hizmete giren Gelidonya Feneri, Taşlık Burnu’nda, tarihi Likya Yolu üzerinde konumlanıyor.
Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Gelidonya Feneri, denizcilere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Gelidonya Feneri denizcilere ışık olmaya devam ediyor.
“Taşlık Burnu Feneri” adıyla da anılan yapı, deniz seviyesinden yaklaşık 227 metre yükseklikte yer alıyor.
Beydağları Sahil Milli Parkı içinde bulunan fenere, Karaöz yerleşiminden “Gelidonya Feneri/Likya Yolu” tabelasını izleyerek “Taşlık Burnu Yürüyüş Başlangıcı” noktasına kadar araçla ulaşılabiliyor.
Buradan sonra Likya Yolu’ndaki karaçam ormanları içinden geçen patika yolda yaklaşık 2 kilometrelik keyifli bir yürüyüşle tarihi fenere varılıyor.
Ziyaretçiler, Akdeniz’in bu ikonik kılavuz fenerine ulaşmak için kızıl topraklı patika yolları tercih ediyor.
Akdeniz’in en çarpıcı noktalarından Gelidonya Feneri, dron çekimleriyle havadan görüntülendi.
Yukarıdan bakıldığında, fenere ulaşan patika yolların kızıl toprak üzerinde belirgin izler bıraktığı görülüyor
Doğal doku içinde şekillenen bu yollar, Gelidonya Feneri’ni doğayla iç içe, yaşayan bir rota haline getiriyor.
Hem eşsiz doğası ve tarihi önemi hem de Likya Yolu üzerindeki konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken fener, çadır kampı yapan doğa severlerin de en çok tercih ettiği noktalardan biri oluyor.
İlk yıllarda gaz yağıyla, ardından tüple çalışan fener, günümüzde güneş enerjisi sistemiyle denizcilere ışık vermeyi sürdürüyor.
Gelidonya Feneri (resmi adıyla Taşlıkburnu Feneri), Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden biri olarak denizcilere rehberlik etmeye devam ediyor.
Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Taşlık Burnu’nda (Gelidonya Burnu veya Kırlangıç Burnu) yer alan fener, Türkiye kıyılarının en yüksek feneri unvanını taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 227 metre yükseklikte ve kıyıdan 3 kilometre içeride konumlanmış durumda.
Tarihi ve Özellikleri
1934 yılında inşasına başlanan ve 1936 yılında hizmete giren fener, Beş Adalar civarındaki tehlikeli kayalıklara karşı gemileri korumak amacıyla yapılmıştır. İlk yıllarda gaz yağıyla, daha sonra LPG tüpüyle çalışan yapı, 2017 yılından itibaren güneş enerjisi sistemiyle elektrik sağlanarak çalışıyor.
Sivri kayalıklar üzerine inşa edilen fener, elektrik altyapısının ulaşamaması nedeniyle uzun yıllar elle çalıştırılmış ve ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından korunuyor.
Konum ve Ulaşım
Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunan fener, tarihi Likya Yolu güzergahı üzerinde yer alıyor. Karaöz yerleşiminden “Gelidonya Feneri / Likya Yolu” tabelasını takip ederek araçla Taşlık Burnu yürüyüş başlangıcına ulaşılıyor. Buradan karaçam ormanları içindeki patika yolda yaklaşık 2 kmlik orta zorlukta bir yürüyüşle fenere varılıyor. Yürüyüş sırasında kızıl topraklı yollar ve muhteşem Akdeniz manzarası eşlik ediyor.
Ziyaret ve Popülerliği
Doğa severler, kampçılar ve Likya Yolu yürüyüşçüleri için vazgeçilmez bir nokta. Çadır kampı yapılabiliyor, gün batımı ve panorama manzarasıyla ünlü. Yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken fener, özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ziyaret alıyor. Çevredeki Korsan Koyu ve Suluada gibi popüler koylara da yakın konumda.