21 Ocak 2026 Çarşamba
227 metrede Akdeniz'e hükmeden fener: Gelidonya'nın sırrı ne? Denizcilerin 1936'dan beri kılavuzu…

227 metrede Akdeniz'e hükmeden fener: Gelidonya'nın sırrı ne? Denizcilerin 1936'dan beri kılavuzu…

Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Gelidonya Feneri, denizcilere rehberlik etmeyi sürdürüyor. Gelidonya Feneri denizcilere ışık olmaya devam ediyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 1

Türkiye kıyılarının en yüksek fenerlerinden biri olan ve 1936 yılında hizmete giren Gelidonya Feneri, Taşlık Burnu’nda, tarihi Likya Yolu üzerinde konumlanıyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 2

“Taşlık Burnu Feneri” adıyla da anılan yapı, deniz seviyesinden yaklaşık 227 metre yükseklikte yer alıyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 3

Beydağları Sahil Milli Parkı içinde bulunan fenere, Karaöz yerleşiminden “Gelidonya Feneri/Likya Yolu” tabelasını izleyerek “Taşlık Burnu Yürüyüş Başlangıcı” noktasına kadar araçla ulaşılabiliyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 4

Buradan sonra Likya Yolu’ndaki karaçam ormanları içinden geçen patika yolda yaklaşık 2 kilometrelik keyifli bir yürüyüşle tarihi fenere varılıyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 5

Ziyaretçiler, Akdeniz’in bu ikonik kılavuz fenerine ulaşmak için kızıl topraklı patika yolları tercih ediyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 6

Akdeniz’in en çarpıcı noktalarından Gelidonya Feneri, dron çekimleriyle havadan görüntülendi.
Yukarıdan bakıldığında, fenere ulaşan patika yolların kızıl toprak üzerinde belirgin izler bıraktığı görülüyor

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 7

Doğal doku içinde şekillenen bu yollar, Gelidonya Feneri’ni doğayla iç içe, yaşayan bir rota haline getiriyor.
Hem eşsiz doğası ve tarihi önemi hem de Likya Yolu üzerindeki konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken fener, çadır kampı yapan doğa severlerin de en çok tercih ettiği noktalardan biri oluyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 8

İlk yıllarda gaz yağıyla, ardından tüple çalışan fener, günümüzde güneş enerjisi sistemiyle denizcilere ışık vermeyi sürdürüyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 9

GELİDONYA FENERİ

Gelidonya Feneri (resmi adıyla Taşlıkburnu Feneri), Akdeniz'in kılavuz fenerlerinden biri olarak denizcilere rehberlik etmeye devam ediyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 10

Antalya’nın Kumluca ilçesinde, Taşlık Burnu’nda (Gelidonya Burnu veya Kırlangıç Burnu) yer alan fener, Türkiye kıyılarının en yüksek feneri unvanını taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık 227 metre yükseklikte ve kıyıdan 3 kilometre içeride konumlanmış durumda.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 11

Tarihi ve Özellikleri

1934 yılında inşasına başlanan ve 1936 yılında hizmete giren fener, Beş Adalar civarındaki tehlikeli kayalıklara karşı gemileri korumak amacıyla yapılmıştır. İlk yıllarda gaz yağıyla, daha sonra LPG tüpüyle çalışan yapı, 2017 yılından itibaren güneş enerjisi sistemiyle elektrik sağlanarak çalışıyor.
Sivri kayalıklar üzerine inşa edilen fener, elektrik altyapısının ulaşamaması nedeniyle uzun yıllar elle çalıştırılmış ve ulusal miras olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından korunuyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 12

Konum ve Ulaşım

Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunan fener, tarihi Likya Yolu güzergahı üzerinde yer alıyor. Karaöz yerleşiminden “Gelidonya Feneri / Likya Yolu” tabelasını takip ederek araçla Taşlık Burnu yürüyüş başlangıcına ulaşılıyor. Buradan karaçam ormanları içindeki patika yolda yaklaşık 2 kmlik orta zorlukta bir yürüyüşle fenere varılıyor. Yürüyüş sırasında kızıl topraklı yollar ve muhteşem Akdeniz manzarası eşlik ediyor.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 13

Ziyaret ve Popülerliği

Doğa severler, kampçılar ve Likya Yolu yürüyüşçüleri için vazgeçilmez bir nokta. Çadır kampı yapılabiliyor, gün batımı ve panorama manzarasıyla ünlü. Yerli-yabancı turistlerin ilgisini çeken fener, özellikle bahar ve yaz aylarında yoğun ziyaret alıyor. Çevredeki Korsan Koyu ve Suluada gibi popüler koylara da yakın konumda.

227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 14
227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 15
227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 16
227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 17
227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 18
227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 19
227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu… - Resim: 20
Kaynak: AA
