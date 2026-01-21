227 metrede Akdeniz’e hükmeden fener: Gelidonya’nın sırrı ne? Denizcilerin 1936’dan beri kılavuzu…

Doğal doku içinde şekillenen bu yollar, Gelidonya Feneri’ni doğayla iç içe, yaşayan bir rota haline getiriyor.

Hem eşsiz doğası ve tarihi önemi hem de Likya Yolu üzerindeki konumu sayesinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken fener, çadır kampı yapan doğa severlerin de en çok tercih ettiği noktalardan biri oluyor.