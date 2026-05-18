225 bin liranın aylık faiz getirisi şahlandı: İşte banka banka oranlar

Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından bankalar faiz oranlarında yenilemeye gitti. 225 bin liranın aylık faiz getirisi ise belli oldu. İşte banka banka oranlar:

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
AKBANK

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 6.835,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 231.835,07 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 6.672,33 TL

Vade Sonu Bakiye: 231.672,33 TL

QNB

Faiz Oranı: %44,5

Net Kazanç: 6.759,12 TL

Vade Sonu Bakiye: 231.759,12 TL

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 6.447,94 TL

Vade Sonu Bakiye: 231.447,94 TL

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 6.943,93 TL

Vade Sonu Bakiye:231.943,93 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 7.188,13 TL

Vade Sonu Bakiye: 232.188,13 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 6.708,92 TL

Vade Sonu Bakiye: 231.708,92 TL

Kaynak: Haber Merkezi
