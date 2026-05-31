Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilmesine tepki gösteren 221 eski CHP milletvekili ve senatör ortak bildiri yayımladı.

Yayınlanan bildiride, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesi “demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe” olarak değerlendirirken, “Derhal Olağanüstü Kurultay” çağrısı gerçekleştirildi.

Bildiride, siyasi partilerin demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları olduğu ifade edilerek, kurultay süreçlerinin Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca yargı gözetiminde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Bildiride, seçim süreçlerine ilişkin itirazların ilçe seçim kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği, YSK kararlarının kesin olduğu belirtildi.

TOPLUMSAL GÜVEN VURGUSU YAPILDI

Bildiride, CHP’nin 2,5 yıl önce yapılan ve Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı’nın “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal edilmesinin kabul edilmediği ifade edilerek, “Siyasal meşruiyetin kaynağı millet iradesidir. Sandıkta ortaya çıkan iradenin yok sayılması, siyasal kurumlara ve adalete olan toplumsal güveni sarsmaktadır” sözleri sarf edildi.

Açıklamada, CHP içinde yaratılmak istenen ayrışma ve tartışmaların büyümeden çözümü için “en doğru, meşru ve hukuki çözüm yolunun derhal olağanüstü kurultay çağrısı yapmak olduğu” savunuldu. Bildiride, “Şu anda yargı eliyle yaratılmış bulunan hukuki temsil boşluğu en hızlı şekilde, en geç 45 gün içinde gidilecek olan olağanüstü kurultay iradesiyle çözümlenir” ifadelerine yer verildi.

"CHP SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Öte yandan bildiride CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiyi yeniden Türkiye’nin birinci partisi haline getirdiği belirtilerek, yaratılan siyasi umudun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi. Açıklama, “Türkiye’nin kurucusu ve güvencesi olan CHP sahipsiz değildir” sözleriyle sona erdi.

Bildiride imzası bulunan 221 isim arasında; Eski CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol, Eski CHP İstanbul Milletvekili Necla Arat, Eski CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Anayasa hukukçusu ve eski CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Süheyl Batum, Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gülsüm Bilgehan, Eski CHP Konya Milletvekili ve hala Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Eski Turizm ve Tanıtma Bakanı, CHP İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Eski CHP Muğla Milletvekili ve halk müziği sanatçısı Tolga Çamdar, Eski TBMM Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Uluç Gürkan, Eski TBMM Başkanvekili ve CHP İzmir Milletvekili Gürdal Mumcu, Eski CHP Adana Milletvekili, Adana Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Ziya Yergök, Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ve CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen de yer aldı.

Eski dönem CHP milletvekilleri ve senatörlerin soyadına göre alfabetik sırayla yer aldığı imzacılar listesi şu şekilde:

A - B: Erol Ağagil, Metin Arif Ağaoğlu, Yaşar Ağyüz, Mustafa Akaydın, Vezir Akdemir, Zekeriya Akıncı, Yakup Akkaya, Ayşe Nedret Akova, Bahattin Alagöz, Yavuz Altınorak, Züheyir Amber, Kemal Anadol, Ali Arabacı, Oya Araslı, Necla Arat, Çetin Arık, Arsan Savaş Arpacıoğlu, Ali Arslan, Şevket Arz, Gani Aşık, İsmet Atalay, Abdülkadir Ateş, Aytuğ Atıcı, Erkan Aydın, Hasan Aydın, Osman Aydın, Ergün Aydoğan, Hüseyin Aygün, Feridun Ayvazoğlu, Mustafa Balbay, Bülent Baratalı, Süheyl Batum, Hüseyin Bayındır, Coşkun Bayram, Gülsün Bilgehan, Hüsnü Bozkurt, Mehmet Boztaş, Çetin Osman Budak, Rıdvan Budak, Mehmet Büyükyılmaz, Barış Can.

C - E: Ethem Cankurtaran, Mehmet Alev Coşkun, Mustafa Çakır, Rasim Çakır, Halil Çalık, Musa Çam, İsmet Çanakçı, Tolga Çandar, Vahit Çekmez, Süleyman Çelebi, İzzet Çetin, Ömer Çiftçi, Yüksel Çorbacıoğlu, Osman Çoşkunoğlu, Halil Çulhaoğlu, Ayşe Eser Danişoğlu, İsmail Değerli, Kemal Değirmendereli, Nurettin Demir, Yılmaz Demir, Ali Demirçalı, İlhan Demiröz, Turgut Dibek, Celal Dinçer, A. Sedat Doğan, Muharrem Doğan, Orhan Düzgün, Mehmet Ali Edipoğlu, Kemal Ekinci, Oktay Ekşi, Emine Gülizar Emecan, Orhan Eraslan, Nevin Gaye Erbatur, Tuncay Ercenk, Fuat Erçetin, Ali Haydar Erdoğan, Haydar Erdoğan, Hikmet Erenkaya, Abdurrezzak Erten, Refik Eryılmaz.

G - K: Mustafa Gazalcı, Hasan Gemici, Nejat Gencan, Süleyman Girgin, Coşkun Gökalp, Cengiz Gökçel, Cemalettin Gürbüz, Zeynep Damla Gürel, Uluç Gürkan, Ayşe Gürocak, Güneş Gürseler, Hulusi Güvel, Namık Havutca, Mahmut Işık, Ruşen Işın, Mehmet Kahraman, Sena Kaleli, Nail Kamacı, İrfan Kaplan, Mehmet Hilal Kaplan, Emin Karaa, Selahattin Karaahmetoğlu, Erdal Karademir, Tuncay Karaytuğ, Atilla Kart, Mehmet Kartal, Yılmaz Kaya, Yakup Kepenek, Mehmet Kerimoğlu, Mehmet Kesimoğlu, Ahmet Güryüz Ketenci, Ali Keven, İsmet Önder Kırlı, Emin Koç, Haluk Koç, Tevfik Koçak, Muhsin Koçyiğit, Osman Korutürk, Erdal Koyuncu, Ural Köklü, Ali İhsan Köktürk, Emre Köprülü, Şevket Köse, Tufan Köse, Mustafa Kul, Şevki Kulkuloğlu, Kazım Kurt, Rüştü Kurt, Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Sedef Küçük, Mehmet Küçükaşık.

L - Ö: Faruk Loğoğlu, Türkan Miçooğulları, Mustafa Moroğlu, Güldal Mumcu, Ziya Gökalp Mülayim, Ali Oksal, Güldal Okuducu, Melda Onur, Selahattin Öcal, Ensar Öğüt, Kadir Gökmen Öğüt, Şinası Öktem, Hasan Ören, Sakine Öz, İsmail Özay, Ahmet Sırrı Özbek, Hüseyin Özcan, Osman Özcan, Suat Özcan, İbrahim Özdiş, Kamil Özev, Kazım Özev, Ufuk Özkan, Yüksel Özkan, Mustafa Özyurt, Mustafa Özyürek.

P - U: Mehmet Parlakyiğit, Sedat Pekel, Kemal Sağ, Nadir Saraç, Faruk Sarıaslan, Ali Sarıbaş, Sıdıka Sarıbekir, Timucin Savaş, Mehmet Nuri Saygun, Bedri Serter, Nur Serter, Behiç Sonbay, Ertöz Vahit Suiçmez, Tayfur Süner, Ali Haydar Şahin, Şadan Şimşek, Yahya Şimşek, Ali Tekin, Hayati Tekin, Erol Tınaztepe, Mustafa Timisi, Mehmet Tomanbay, Ramis Topal, Binnaz Toprak, Muharrem Toprak, Altan Tuna, Zülfükar İnönü Tümer, Neccar Türkcan, Elif Doğan Türkmen, Rıza Türmen, Enis Tütüncü, Şahin Ulusoy, Engin Uysal, Necati Uzdil, Sedat Uzunbay.

Ü - Z: Zeki Ünal, Baha Ünlü, Halil Ünlütepe, Engin Ünsal, Hüseyin Ünsal, Fahrettin Üstün, Akın Üstündağ, Kazım Üstüner, Ali Cumhur Yaka, Rıza Yalçınkaya, Abdülaziz Yazar, M. Ziya Yergök, Erdoğan Yetenç, İdris Yıldız, Sacit Yıldız, Dilek Yılmaz, Mustafa Yılmaz (Malatya), Necati Yılmaz, Rıza Yılmaz, Ahmet Yılmazkaya, Bayram Yılmazkaya, Selami Yiğit, Bekir Yurdagül, Candan Yüceer, Vedat Yücesan, Alaattin Yüksel, Şefik Zengin, Veli Zeren.