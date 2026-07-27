Kaynak: AA

Bitlis Kalesi'nde 2004'ten bu yana yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

Kazıların devam ettiği kalede incelemede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Üner, Eren Holding'in desteğiyle yapılan çalışmalarda Osmanlı dönemine ait mektep, sarnıç, cami ve hamam gibi yapıların büyük bölümünün ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kazılarda açığa çıkarılan yapıların restorasyona hazır hale getirildiğini ifade eden Üner, şöyle konuştu:

"2004 yılında Bitlis Kalesi'nde kazılar yapılmaya başlandı ve çalışmalar devam ediyor. Eren Ailesi'nin desteğiyle kazılarımızın yüzde 95'ini tamamlamış durumdayız. Kalede açığa çıkan mimari yapılarımızı restorasyona hazır hale getirdik. Bu yapıları kentimizin turizmine kazandırmak için çaba sarf ediyoruz."

Bitlis Eren Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı çalışmalarının bilimsel danışmanı Doç. Dr. Yunus Emre Karasu ise bu yıl çalışmaların ağırlıklı olarak kalenin merkezinde yer alan Sinan Bey Hamamı'nın batısında ve güneyinde yapıldığını belirtti.

Kalenin diğer alanlarındaki çalışmaların büyük oranda tamamlandığını anlatan Karasu, şunları kaydetti:

"Bu yıl temel hedefimiz kalenin güneyinde orijinal girişten kuzeye doğru devam eden hattı ortaya çıkarmaktı. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ana bir yol keşfettik. Bu yol kuzey-güney doğrultusunda uzanıyor ve saray kısmına doğru devam ediyor. Açtığımız alanlarda Osmanlı dönemine ait mimari kalıntılar tespit edildi. Bu yapılarda Osmanlı dönemine tarihlenen sikke, lüle taşı, seramik, cam, metal ve kemikten yapılmış küçük buluntular gün yüzüne çıkarıldı. Bu yıl itibarıyla kaledeki çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Kalenin merkezinde bir alanımız kaldı. Bunun dışında da kalenin U şeklindeki giriş kısmında çalışmalarımız devam edecek. Temel hedefimiz, kısa sürede kazı çalışmalarını tamamlayarak kaleyi bölge turizmine kazandırmak."