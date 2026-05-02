CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’deki tarım arazilerinin dramatik bir şekilde azaldığına dikkat çekerek gıda güvencesi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Tarım topraklarındaki kaybın sadece çiftçiyi değil, ülkenin gıda geleceğini tehdit ettiğini belirten Gürer, son 22 yılda yaşanan tabloyu rakamlarla ortaya koydu.

22 YILDA BİR "ANKARA" KAYBEDİLDİ

Kamu verilerine dayanan analizlere göre, 2002 yılında 26 milyon 579 bin hektar olan tarım alanı, 2024 itibarıyla 24 milyon 24 bin hektara geriledi. Son 22 yılda 2 milyon 555 bin hektar (25,5 milyon dekar) tarım arazisi üretim dışına çıktı. Kaybedilen bu alan, neredeyse başkent Ankara'nın yüz ölçümüne eşit. Tarım arazilerinde toplam yüzde 9,6’lık bir daralma yaşandı.

HER SAATTE 18,5 FUTBOL SAHASI

Gürer, tarım alanlarının ne kadar hızlı elden çıktığını çarpıcı bir hesaplama ile özetledi. Her gün ortalama 320 hektar tarım arazisi kaybediliyor. Her saat başı yaklaşık 18,5 futbol sahası büyüklüğünde toprak üretimden kopuyor. Ayda ortalama 9 bin 700 hektar alan farklı amaçlarla kullanılarak tarım dışı kalıyor.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN TOPRAK MİKTARI ÇAKILDI

Nüfus artarken tarım alanlarının azalması, kişi başına düşen payı da hızla eritti. 2002 yılında 65 milyon nüfusa karşılık kişi başına 4,09 dekar arazi düşüyordu. Günümüzde 86 milyon nüfusa karşılık bu miktar 2,79 dekara kadar geriledi.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNDU

Gürer, toprak kaybının artan ithalat baskısı, üretim daralması ve yükselen gıda fiyatları olarak sofralara yansıdığını vurguladı. Çözüm için ise şu başlıklara dikkat çekti:

Toprağını kaybeden bir ülkenin gıda bağımsızlığının tehlikeye gireceği belirtildi. Kamucu, planlı, kooperatifçiliği önceliklendiren ve kanuna uygun zamanında verilen desteklerle sürecin tersine çevrilebileceği ifade edildi. 1980’de 28 milyon hektar olan arazinin, 2025’te 24 milyon hektarın altına düşmesi beklenen seyrinin "yapılan yanlışların bir yansıması" olduğu kaydedildi.