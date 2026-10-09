Cumhuriyet gazetesinden Emirhan Çoban’ın haberine göre AK PARTİ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partiye katılmasını bir videoyla duyurdu.
22 yılda 435 kat arttı: AB’nin çöpleri Türkiye’ye
Eurostat verilerine göre Türkiye, 2025’te Avrupa Birliği ülkelerinden 503 bin ton plastik atık aldı. İthalat bir yılda yüzde 19 artarken Türkiye, AB’nin birlik dışına gönderdiği plastik atıklarda ilk sıraya yerleşti.Kaynak: Haber Merkezi
Videoda İzmir Marşı eşliğinde çöp yığınlarıyla kaplı bir dağ gösterildi.
Görüntülerde dağın üzerindeki çöplerin giderek ortadan kalkmasıyla İzmir’in kirlilikten arındırıldığı izlenimi oluşturuldu.
Ancak Türkiye’nin Avrupa’dan getirdiği plastik atıkların ulaştığı boyut, videoda verilen mesajla farklı bir tablo ortaya koydu.
Sıfır atık politikasıyla ilişkilendirilen tartışmaların odağında bu kez Türkiye’nin Avrupa’nın plastik atıklarını kabul eden başlıca ülke olması yer aldı.
Eurostat’ın açıkladığı istatistiklere göre, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye’ye gönderilen plastik atık miktarı 2025’te 503 bin 132 tona çıktı.
Bir önceki yıla göre yüzde 19’luk artış yaşanırken ithalat, 2004’teki seviyesinin 435 katına ulaştı.
Böylece Türkiye, AB ülkelerinin birlik üyesi olmayan ülkelere gönderdiği plastik atıkların en büyük alıcısı oldu. Türkiye’yi Malezya, Endonezya ve Vietnam takip etti.
Türkiye’nin AB’den plastik atık alımı 2004 yılında 1.156 tonla başladı.
İthalat miktarı 2005’te 4.986 ton, 2006’da 2.032 ton, 2007’de 9.750 ton, 2008’de 3.622 ton ve 2009’da 3.967 ton olarak kaydedildi.
2010 yılında 14.929 tona ulaşan miktar, 2016’ya kadar farklı dönemlerde artış ve düşüşler gösterdi.
2016’da 22.178 ton olan ithalat, bir yıl sonra keskin biçimde yükselerek 85.894 tona çıktı. Artış eğilimi 2018’de 189.807 ton, 2019’da 255.264 ton ve 2020’de 447.167 tonla sürdü.
Sonraki üç yılda ise ithalat miktarında gerileme görüldü. Türkiye, 2021’de 391.022 ton, 2022’de 342.226 ton ve 2023’te 314.798 ton plastik atık ithal etti.
Düşüşün ardından yeniden yükselen miktar, 2024 yılında 424.400 tona ulaştı. 2025’te kaydedilen 503.132 tonluk hacimle önceki yılların seviyeleri aşıldı.
Türkiye’nin kasım ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) ev sahipliği yapacak olması, plastik atık ithalatına ilişkin verileri sıfır atık politikaları bakımından da önemli bir gündem maddesi hâline getirdi.
Türkiye’nin konferans kapsamında atık yönetimi konusunda hangi konuları öne çıkaracağı merak ediliyor.
Uzman raporlarında, yurt dışından getirilen plastik atıkların tamamının geri dönüşüme kazandırılamadığına dikkat çekiliyor.
Atıkların işlenmesi sırasında toplam miktarın yaklaşık üçte birinden geri dönüşüm bakımından verim elde edilebiliyor.
Geri kazanılamayan plastiklerin bir bölümü doğaya karışırken bir bölümü de geri dönüşüm tesislerinde yakılıyor.
Türkiye’nin ülke içindeki geri dönüşüm süreçlerini henüz bütünüyle eş güdümlü yürütememesi de eleştiri konusu oluyor.
Uzmanlar ayrıca, Avrupa’dan ithal edilen atıkların hangi yöntemlerle değerlendirildiği konusunda yeterli şeffaflığın sağlanmamasına dikkat çekiyor.