Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince İncirliova'da düzenlenen operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 54 yaşındaki C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tamamlanan adli sürecin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

