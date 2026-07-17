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Kaynak: DHA

Tavşanlı – Kürtahya karayolunda, gece yarısı meydana gelen korkunç kazada, 22 yaşındaki Mustafa Ertürk’ün kullandığı motosiklet, önünde hareket halinde olan N.K. kontrolündeki elektrikli dört tekerlekli araca çarptı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede N.K.’nin yaralandığı, Ertürk’ün ise hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yaralanan N.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mustafa Ertürk’ün cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.