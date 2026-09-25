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Kaynak: AA / DHA / İHA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu ve Anadolu Otoyolu'nda gerçekleştirdiği denetimlerde mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen midye ve küçükbaş hayvanları tespit etti.

Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile Otoyol Jandarma Tim Komutanlığı ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı gişelerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada, 152 çuval içerisinde 2 ton 280 kilogram midye bulundu.

Yapılan incelemede midyelerin sevk ve nakli için bulundurulması gereken menşei belgesi ile sevk ve irsaliye evrakının bulunmadığı belirlendi. Midyeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Araç sürücüsüne Karayolu Taşıma Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 10 bin 666 lira, menşei belgesi bulunmaması nedeniyle de 46 bin lira olmak üzere toplam 56 bin 666 lira para cezası kesildi.

156 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN PASAPORTSUZ ÇIKTI

Ekiplerin Anadolu Otoyolu'nun Sapanca gişelerinde gerçekleştirdiği başka bir kontrolde ise bir kamyonun kasasında 156 küçükbaş hayvan tespit edildi. Yapılan kontrolde hayvanların pasaportsuz ve veteriner sağlık raporu olmadan sevk edildiği belirlendi.

Araç ve küçükbaş hayvanlar, Sapanca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sevkiyat sınırlarının il dışı olması nedeniyle hayvan sahibine 147 bin 200 lira, araç sahibine ise 26 bin lira olmak üzere toplam 173 bin 200 lira cezai işlem uygulandı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeni ve toplum sağlığının korunması, hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuata aykırı faaliyetlerle mücadele amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.