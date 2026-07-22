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YENİÇAĞ – 22 Temmuz 2026 Çarşmba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NE ÇANKAYA OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı ve özel kalem gözaltına alındı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: BU SAL APO'YU AL BAŞKANLIĞI PAZARLIĞIDIR

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu... Dervişoğlu iktidarın 'Terörsüz Türkiye' sürecine sert çıkarak "Bu sal Apo'yu al başkanlığı pazarlığıdır. Başka bir amacı yoktur." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK TALİMAT

Özgür Özel'in CHP grup toplantısını ilan etmesinin ardından gözler mutlak butlan kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu yönetimine çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına verdiği ilk talimat şaşırttı.

GAZETECİ VE SANATÇILAR AHBAP SORUŞTURMASINDA İFADEYE ÇAĞRILDI: FATİH PORTAKAL VE ECE ÜNER DE VAR

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteciler Fatih Portakal, Ece Üner, Bahar Feyzan ve sanatçı Athena Gökhan ifadeye çağrıldı

TEKEL BAYİLERİ PLATFORMU BAŞKANI ÖZGÜR AYBAŞ AK PARTİ ÜYESİ ÇIKTI

Özgür Özel'in CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağını açıklamasının ardından başlayan istifa furyasında birçok kullanıcı bilgi ve rızaları olmadığı halde AK Parti üyesi olarak gözüktüğünü paylaştı. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da AK Parti üyesi çıktı.

NUMAN KURTULMUŞ’TAN İYİ PARTİ’YE ÇERÇEVE YASA ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayata geçirilmesi planlanan yeni yasal düzenleme öncesinde siyasi partilerin görüşlerini almak üzere turuna devam ediyor. Kurtulmuş, bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüşüyor.

YAZAR YENİÇAĞ

SELÇUK GEÇER YAZDI: ALTIN ZIPLAYACAK…

Boşuna demedik:

“Millet savaşa alışır; ilk panik geçince altın da kaliteli hisseler de yeniden yükselir.” diye.

DÜNYA YENİÇAĞ

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI MAMDANİ: "NETANYAHU SAVAŞ SUÇLUSUDUR, TUTUKLANMALIDIR"

New York Belediye Başkanı Zohran Kwame Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında gündeme damga vuracak sert ifadeler kullandı. Netanyahu’yu "savaş suçlusu" ve "soykırımın mimarı" olarak tanımlayan Mamdani, UCM’nin tutuklama kararının uygulanması gerektiğini belirtti.

EPSTEİN BELGELERİNDE BİNLERCE KEZ ADI GEÇİYORDU: SORUŞTURMANIN KİLİT İSMİ ÖLÜ BULUNDU

Korkunç bir istismar ve fuhuş ağı kurduğu suçlamasıyla yargılandığı sırada cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in “model avcısı” olduğu ifade edilen Daniel Siad, evine ölü bulundu. Siad’ın ismi, Epstein belgelerinde 2 bini aşkın kez geçiyordu.

ABD VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA TARİHİ ADIM: WSJ, TRUMP’IN DEV NÜKLEER ANLAŞMAYI ONAYLADIĞINI DUYURDU

Wall Street Journal’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan’a sivil nükleer program olanağı sunan anlaşmayı onayladı. On milyarlarca dolarlık paketin uranyum zenginleştirme kapsadığı iddia edildi.

DÜNYANIN İLK YAPAY ZEKA ŞEFİ AİMAN ŞEF REİF OTHMAN İLE MUTFAĞA GİRECEK

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli UMAI tarafından geliştirilen yapay zeka şefi Aiman, Dubai'deki WOOHOO restoranında ünlü şef Reif Othman ile çalışacak. Aiman, menü tasarımından tarif geliştirmeye kadar mutfak süreçlerinde görev alacak.

EKONOMİ YENİÇAĞ

SENCER SOLAKOĞLU AÇIKLADI: SOĞAN FİYATI KIŞIN GÖZ YAŞARTACAK

Sencer Solakoğlu, bakanlığın yanlış politikalar ve plansız üretim yüzünden çiftçinin küstürüldüğünü ifade ederek, tüketicinin kışın soğanı 100 liraya yemek zorunda kalacağını açıkladı.

BANKA İŞLEMLERİNDE ÜCRETİ MÜŞTERİ ÖDEYECEK: YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Türkiye’de milyonlarca banka müşterisini, kredi kartı borçlularını ve tüketici kredisi kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren emsal bir Yargıtay kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüketici kredilerinden kesilen (BSMV) iadesi istemiyle açılan davada yargıtay son noktayı koydu.

FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ DÖVİZ AÇIĞI ARTTI

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, mayıs ayında 204 milyar 415 milyon dolar çıktı.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ ŞARTLARI NETLEŞİYOR... GÖZLER MECLİS'TE: İŞTE KAPSAMA ALINABİLECEK MARKA VE MODELLER

Emeklilerin merakla beklediği ÖTV düzenlemesinde gözler Meclis ve Bakanlık’tan gelecek karara çevrildi. Emeklilere sunulabilecek vergi avantajının şartları ve kapsama girebilecek marka ve modeller neler?

SPOR YENİÇAĞ

BAHİS OYNAYAN YÖNETİCİLER TFF'YE BİLDİRİLDİ: KÜME DÜŞME VE PUAN SİLME GELİYOR, KUPA GERİ ALINABİLİR

Türkiye Gazetesi'nden Tahir Kum, futbolda bahis ve şike konusundaki son gelişmeleri köşesine taşıdı. Kulüplere ağır yaptırımlar gelebilir, şampiyonluk kupası geri alınabilir.

AHMET ÇAKAR’DAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ: BU YIL ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORSA...

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Talisca'yı övdü, Kerem'in performansını eleştirdi ve sarı-lacivertlilerin geleceğine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.