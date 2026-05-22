YENİÇAĞ - 22 Mayıs 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM YENİÇAĞ

CHP’NİN MUTLAK BUTLANA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti

İCRA MEMURLARI KILIÇDAROĞLU'NA KARARI TEBLİĞ ETTİ

İcra heyeti Kemal Kılıçdaroğlu'na kararı tebliğ etti. İcra heyeti şimdi CHP'ye gidiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ: MUTLAK BUTLANIN ASIL AMACI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, erken seçim çağrısı yaptı. CHP'ye yönelik alınan mutlak butlan kararının erken seçimin habercisi olduğunu savunan Özdağ, mutlak butlanın asıl amacının anayasa değişikliği olduğunu belirtti.

DERVİŞOĞLU: İYİ PARTİ BU SÜREÇTE TARAFTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olağanüstü toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu kararın demokrasiye vurulmuş bir darbe olduğunu belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti bu sğreçte açıkça taraftır. Demokrasiden tarafadır" dedi.

MHP'DEN TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN YENİ KAMPANYA: AFİŞTEKİ SEMBOLLER DİKKAT ÇEKTİ

MHP Terörsüz Türkiye süreci için yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda partinin genel merkez binasına "Kardeşlik Kalbimizde Gelecek Aklımızda" sözlerinin yer aldığı afiş asıldı. Afişte yer alan semboller dikkat çekti.

YENİÇAĞ DUYURMUŞTU: ARTIK ERDOĞAN'IN İZNİNE BAĞLI

Yerel yönetimlerin mali, idari yapılarını yakından ilgilendiren kritik düzenleme yürürlüğe girdi. Belediyeler, bağlı kuruluşlarının yeni bir şirket veya kooperatif kurması, mevcut ortaklıklara katılması, hisse edinmesi artık Cumhurbaşkanı iznine bağlı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE ENERJİ ÜSSÜ OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde enerji güvenliğinden Karadeniz gazına, Gabar’daki petrol keşfinden Somali ve Suriye’deki yeni enerji hamlelerine kadar dikkat çeken mesajlar verdi. “Türkiye enerji üssü oluyor” sözleri öne çıktı.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASININ KİLİT İSMİ ANLATTI: O İSİM CİNAYETİ NASIL İTİRAF ETTİ?

Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi olarak nitelenen ve ABD’de firari olan Umut Altaş flaş sözler söyledi. Altaş, Türkay Sonel’in cinayeti nasıl itiraf ettiğini anlattı.

EKONOMİ YENİÇAĞ

‘MUTLAK BUTLAN’ KARARININ FATURASI ORTAYA ÇIKTI: ERDAL SAĞLAM DAHA KÖTÜSÜNÜ AÇIKLADI

"Mutlak butlan" kararı sonrası Merkez Bankası'ndaki rezerv satışının 6 milyar dolar olduğunu Erdal Sağlam öne sürdü. Sağlam aldığı bilgileri de paylaşarak, bayramdan sonrasına kadar 20 ila 25 milyar dolarlık bir çıkışın olabileceğini öne sürdü.

DEV BANKADAN BUTLAN SONRASI TÜRKİYE İÇİN YENİ TAHMİN: FAİZLERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLEBİLİR

JPMorgan, TCMB'nin 11 Haziran 2026'daki PPK toplantısında ya da öncesinde politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükselteceğini öngördü.

YABANCILAR TEK TEK BORSADAN ÇIKIYOR: 2 AYIN EN SERT SATIŞI

Merkez Bankası’nın 15 Mayıs haftasına ilişkin yayımladığı menkul kıymet istatistikleri, sıcak para akışında sert bir kırılmaya işaret etti. Bir önceki hafta hisse ve tahvile toplamda 396 milyon dolarlık giriş yapan yabancı yatırımcılar, 15 Mayıs haftasında net 284,6 milyon dolar sattı.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI

FAİZ DEĞİL, ASIL DEV KRİZ KAPIDA - SELÇUK GEÇER

Hepimiz faizle, kurla, enflasyonla yatıp kalkarken, gözden kaçan çok daha büyük bir sıkıntı var. Üstelik bu sıkıntı geri dönülmez bir noktaya doğru gidiyor.

DÜNYA YENİÇAĞ

ABD VE ÇİN'İN UZAY YARIŞI RESMEN BAŞLADI: YILLAR SONRA SİL BAŞTAN!

ABD, Sovyetler'e karşı zafer kazandığı uzayda bu kez Çin ile yarışmaya hazırlanıyor. NASA Başkanı Jared Isaacman'a göre Çin, 2027 yılında Ay yörüngesine insan göndermeyi planlıyor. Bu gerçekleşirse ABD, Ay çevresine insan taşıyan tek ülke olma unvanını kaybedecek.

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİ SONRASI... ABD'DEN TAYVAN'A KÖTÜ HABER

ABD, Tayvan' 14 milyar dolarlık silah satışını durdurdu. Kararın, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle alındığı açıklansa da; Trump'ın Çin ziyareti sonrası gelmesi dikkat çekti.

SPOR YENİÇAĞ

JORGE JESUS’TAN OLAY YARATACAK FENERBAHÇE İTİRAFI

Al Nassr’ı 7 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Jorge Jesus, Damac maçının ardından görevinden ayrıldığını açıkladı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe hakkında yaptığı “yarım kalan hikaye” açıklaması ise dikkat çekti.

SÜPER LİG'DE MÜCADELE EDİYORLARDI: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESİSE GİRİŞİ ENGELLEDİ

Yeni Malatyaspor’da tesis krizi büyürken, Nurettin Soykan Tesisleri girişine barikat kurulması ve yönetimin içeri alınmaması camiada büyük tepki yarattı. Kulüp ile belediye arasında yetki tartışması sürerken, Malatya futbolunun geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

1) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kapatılması eğitim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Kararın ardından öğrenciler, akademisyenler ve mezunlar sosyal medyada yoğun paylaşım yaparken, üniversitenin geleceği ve öğrencilerin eğitim süreçlerinin nasıl devam edeceği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Gelişme kısa sürede Türkiye gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

2) MUĞLA’DA ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI BAŞLADI

Artan sıcaklıklar ve yangın riski nedeniyle Muğla’daki ormanlık alanlara girişlerin 1 Haziran itibarıyla yasaklandığı açıklandı. Yetkililer, yasağın 31 Ekim’e kadar süreceğini belirtirken, kararın olası orman yangınlarını önlemeyi amaçladığı vurgulandı. Özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi alan bölgelerde alınan önlemler sosyal medyada da geniş yankı buldu.