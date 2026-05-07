Emniyet birimleri tarafından gerçekleştirilen koordineli çalışmalarda, suç örgütlerinin mali yapıları ve eylemleri mercek altına alındı. Artvin merkezli başlatılan ve toplam 22 ili kapsayan operasyonlarda, suç dünyasına yönelik geniş çaplı bir temizlik yapıldı. Bakanlık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklayan ve silahlı yağma faaliyetleri yürüten şebekenin tamamen deşifre edildiğini belirtti.

67 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise örgütün elde ettiği yasa dışı gelirlerin büyüklüğü oldu. Yapılan aramalarda ve incelemelerde;

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 7,4 milyon TL değerinde döviz ve altın ele geçirildi. Piyasa değeri toplamda 60 milyon TL olan; 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.

23 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 32 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimliklerce sorgulanan zanlılardan, 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine ve bu örgütlerin finans kaynaklarına yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceği mesajını yineledi.