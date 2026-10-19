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Kaynak: Haber Merkezi

2009-2012 döneminde Devrimci Karargah dosyası kapsamında yürütülen işlemler, bu kez o süreçte görev yapan yargı mensuplarının sorumluluğu açısından inceleniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame, Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dosyada, dönemin gözaltı ve tutuklama işlemlerinin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla 22 eski hâkim ve savcının yargılanması isteniyor.

Mehmet Berk, Ömer Diken, Ali Efendi Peksak ve Metin Özçelik'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında, görevlerinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak kişilerin özgürlüklerini hukuka aykırı biçimde kısıtladıkları suçlaması yöneltildi. Savcılık, her bir sanık bakımından 10 yıldan 50 yıla uzanan hapis cezaları talep etti.

SAVCILIK, KARARLARIN ÖRGÜTSEL AMAÇLARLA ALINDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

İddianamede, şüphelilerin yargı yetkisini FETÖ/PDY'nin hedefleri doğrultusunda kullandıkları iddiası öne çıktı. Savcılığın değerlendirmesine göre sanıklar, kararlarında tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalmak yerine örgütsel ilişkiler ve ideolojik yönelimlerle hareket etti.

Dosyada, somut ve yeterli kanıt bulunmadığı ileri sürülen durumlarda kişilerin tutuklanmasına, cezaevinde kalmaya devam etmesine ve tahliye başvurularının geri çevrilmesine yönelik kararlar alındığı iddia edildi.

HANEFİ AVCI'NIN YARGI SÜRECİ DE DOSYADA YER ALDI

Soruşturmanın geçmişinde dikkat çeken isimlerden biri eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı oldu. Emniyet ve yargı kurumlarındaki yapılanmaya ilişkin iddialarını kaleme aldığı Haliç'te Yaşayan Simonlar. Dün Devlet Bugün Cemaat isimli kitabının yayımlanmasının ardından Avcı, Eylül 2010'da gözaltına alındı.

Avcı'ya Devrimci Karargah örgütüne yardım etme ve Yargıtay dinlemelerini sızdırma suçlamaları yöneltildi. Yargılama sonucunda 15 yıl 4 ay hapis cezası alan Avcı, yaklaşık 3 yıl 9 ay cezaevinde kaldı. Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararı sonrasında Haziran 2014'te serbest bırakılan Avcı, daha sonraki yargılama aşamasında beraat etti.

HAZİNE'NİN ÖDEDİĞİ TAZMİNATLAR SORUŞTURMA SÜRECİNE GİRDİ

Yeni davayla bağlantılı gelişmeler arasında, Devrimci Karargah yargılamalarında beraat eden bazı kişilerin kazandığı tazminat davaları da bulunuyor. Özgür Cafer Kalafat, Gülseren Poyraz, Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl ve Onur Sarıefe, özgürlüklerinin haksız biçimde kısıtlandığı gerekçesiyle açtıkları davalarda tazminat almaya hak kazandı.

Kamu kurumlarından gelen bildirimler üzerine, Hazine tarafından yapılan ödemelerin kamu zararı oluşturduğu değerlendirmesi gündeme geldi. Bunun ardından, söz konusu işlemlerde görev alan eski hâkim ve savcıların cezai sorumluluğu soruşturma kapsamında ele alındı.

DAHA ÖNCE GÜNDEME GELEN SORUŞTURMALARDA GÖREV YAPTILAR

Sanıklar arasında, geçmişte kamuoyunun yakından takip ettiği çeşitli soruşturma ve davalarda görev üstlenmiş eski yargı mensupları da yer alıyor.

Mehmet Berk: 3 Temmuz 2011 tarihinde başlayan futbolda şike soruşturmasında savcılık yaptı.

Ömer Diken ve Ali Efendi Peksak: Balyoz davasında görev alan eski hâkimler arasında bulunuyordu.

Mehmet Karababa: Poyrazköy ve Amirallere Suikast dosyalarının yanı sıra ÇYDD bağlantılı davalarda da görev aldı.

Metin Özçelik: “Kamikaze Hâkim” adıyla anılan eski yargı mensubu, Paralel Yapı soruşturmasında tahliye girişimi nedeniyle kamuoyunun gündemine geldi.

Rüstem Eryılmaz: Hrant Dink cinayeti davasında mahkeme başkanı olarak görev yaptı.

DAVADA YARGILANMASI İSTENEN 22 KİŞİ

İddianamede sanık olarak gösterilen eski hâkim ve savcılar şunlar:

Abdullah Öztürk, Ali Efendi Peksak, Davut Bedir, Gökmen Demircan, İbrahim Balık, İdris Asan, İsmail Tandoğan, Kadir Altınışık, Mehmet Berk, Mehmet Erdoğan, Mehmet Karababa, Menekşe Uyar, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ömer Diken, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş ve Yakup Hakan Günay.

İddianameye göre listedeki 22 kişinin tamamı, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten çıkarıldı. Soruşturma bakımından kovuşturma izninin, HSK 2. Dairesinin 8 Ekim 2024 tarihli kararıyla verildiği kaydedildi.

TCK'NİN HANGİ HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YARGILANACAKLAR?

Savcılık, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 109/1 ve 109/3-d maddeleri uyarınca cezalandırılmasını istiyor. Bu kapsamda yöneltilen suçlama, kamu görevinin sağladığı nüfuzdan yararlanılarak kişilerin hürriyetinden yoksun bırakılması.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle, geçmişte Devrimci Karargah dosyasında verilen ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kararlar hakkında yeni bir yargılama süreci başladı. Bu kez mahkemenin önüne taşınan konu, söz konusu kararları veren eski hâkim ve savcıların cezai sorumluluğu oldu.