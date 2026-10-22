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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 22 Ekim Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

EMEKLİ BÜYÜKELÇİ ÜMİT YARDIM: ALİYEV TÜRKİYE'YE GELMEZSE FELAKET OLUR

Azerbaycan ve Türkiye arasında "kıyafet düzenlemesi" ile başlayan kriz tırmanıyor. İktidarın "başörtü yasağı" dediği ve üst düzey bürokratlarca tepkiyle karşılanan karar sonrası ilişkiler gerildi. Emekli büyükelçi Ümit Yardım, "Aliyev 30 Ekim'de Türkiye'ye gelmezse felaket olur" dedi.

YENİÇAĞ YAZDI, AK PARTİ'DEN SES GELDİ: YEREL YÖNETİMLER REFORMUNUN AYRINTILARI...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum ile DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel arasındaki “İmralı süreci” kavgasına ilişkin YENİÇAĞ “Durun siz aynı ademi merkeziyetin taraftarısınız!” başlığını attı. YENİÇAĞ’ın haberinin ardından AK Parti ‘yerel yönetimler reformu’nu raftan indirdi.

ANALİZ: "MEKKE PAKTI: TÜRKİYE’Yİ 10 YIL VE SONRASINDA BEKLEYENLER"

Gazi Binbaşı Dr. Muhammet Kemaloğlu Mekke Anlaşmasına ilişkin YENİÇAĞ'a özel analiz yaptı. İşte Kemaloğlu'nun kaleminden Mekke Anlaşması ve Türkiye'yi önümüzdeki 10 sene ve sonrasında bekleyenler...

CEM GÜRDENİZ’DEN MAVİ VATAN UYARISI: AB VE ABD TÜRKİYE’Yİ SAF DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞIYOR

Tümamiral Cem Gürdeniz, Türkiye ve Libya arasında yapılan mutabakatın Doğu Akdeniz’de bir milat olduğunu açıkladı. Gürdeniz, bu anlaşmaya yapılan itirazların nedeninin AB ve ABD’nin bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol etmek için Türkiye’yi saf dışı bırakmak istemesi olduğunu belirtti.

DEVRİMCİ KARARGAH SORUŞTURMASI MAĞDURLARINDANDI: HANEFİ AVCI DOSYANIN DETAYLARINI AÇIKLADI

Devrimci Karargah soruşturmasında hukuka aykırı tutuklama ve özgürlük kısıtlaması nedeniyle 22 eski hâkim ve savcı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Daha önce Devrimci Karargah davası üzerinden FETÖ’cü hukukçuların hedefi olan Hanefi Avcı, konu hakkında YENİÇAĞ’a açıklama yaptı.

SARIGÜL DOSYASINDA ÇARPICI İDDİA: EMİR SARIGÜL'ÜN EVLİLİĞİNDE 600 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Sarıgül dosyasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gizli tanık ifadesine göre Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ü 2008 yılındı "paralarını" sisteme sokamak için Fatma Altınbaş'la evlendirdi. 2019 yılında çiftin boşanması için 600 milyon euroluk anlaşma yapıldı.

PHP GÜVENLİK AÇIĞI KRİZİNDE E-DEVLET AYAKTA KALDI: PROF. DR. ALİ MURAT KIRIK YENİÇAĞ'A AÇIKLADI

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Murat Kırık, PHP’deki kritik açıklar nedeniyle bazı ülkelerin devlet sitelerini kapatmasını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirdi. Kırık, vatandaşların panik yapmasına gerek olmadığını söyledi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

9 AY SONRA İLK ADIMI ATTI: FAİZ YÜZDE 36'YA İNDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, ekim ayı toplantısında politika faizini 9 ay aradan sonra ilk kez düşürdü. Banka, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'den yüzde 36 seviyesine çekti.

FON KOORDİNASYON KURULU: 55 BİN 755 HESABA 49,7 MİLYAR TL ÖDENDİ

SPK kararıyla başlayan fon tasfiye sürecinde Fon Koordinasyon Kurulu 7. toplantısını tamamladı. Süreç kapsamında bugüne kadar 55 bin 755 yatırımcıya toplam 49,7 milyar TL ödeme yapıldı. Hedef Portföy’ün 18 fonu tasfiye edilirken, haksız kazançların tahsili için TBMM'deki yasa teklifi bekleniyor.

FON KRİZİ TÜKETİCİ GÜVENİNİ ÇÖKERTTİ: 2008 KRİZİNDEN BİLE SERT DÜŞÜŞ!

Sermaye piyasalarındaki fon krizi, Tüketici Güven Endeksi'nde tarihi bir çöküşe yol açtı. Tüketici güveni eylül ayında yüzde 7,7 oranında gerileyerek 84,8 seviyesine indi. Bu düşüş, 2008 küresel finans krizindeki gerilemeyi bile geride bıraktı.

AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ: EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRETE EŞİTLENMİYOR

En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve bayram ikramiyelerinin artırılmasını öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu gündemine alınması talebi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

YENİÇAĞ DÜNYA

ABD'DE EV SAHİBİ OLMAK ZORLAŞIYOR: MORTGAGE FAİZLERİNİN DÜŞÜŞÜ BAŞVURULARI ARTIRMAYA YETMEDİ

ABD'de mortgage faizleri iki ayı aşkın sürenin ardından ilk kez gerilerken bu düşüşün başvuruları artırmadığı ortaya çıktı. Konut alımları ve yeniden finansman talepleri azalırken satın alma başvuruları yıllık bazda yüzde 18 düştü.

MEKSİKA'DA ESKİ SAVCI VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİ: CIA İLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI

Meksika'da eski savcı Jauregui Moreno, vatana ihanetle suçlandı. Moreno'nun CIA ile işbirliği yaptığı iddia edildi. Moreno'nun yargılaması kapalı oturumda yapılacak.

FRANSA ANKETİNDE LE PEN İLK TURDA YÜZDE 38'E ULAŞTI, MÉLENCHON İKİNCİ TURA YAKLAŞTI

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik araştırmada Marine Le Pen’in ilk turda yüzde 34-38 oy alacağı öngörüldü. Jean-Luc Mélenchon ise değerlendirilen beş ihtimalin dördünde ikinci tura yükseliyor.

PENTAGON VE LOCKHEED MARTİN’DEN 10 YILDA 850 F-35 İÇİN ANLAŞMA

Pentagon ile Lockheed Martin’in vardığı anlaşma, 10 yılda en az 850 F-35 savaş uçağının imalatını ve yıllık üretimin 156 adede yükseltilmesini öngörüyor. Planın uygulanması Kongre onayına bağlı.

YENİÇAĞ SPOR

SERGEN YALÇIN'DAN BERKE ÖZER AÇIKLAMASI: GELMEK İÇİN CAN ATIYOR

TFF Riva'da düzenlenen törenle A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 5 yıl sonra takımı bir Türk hocaya emanet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Yalçın ise "Kariyerimin en önemli günü" diyerek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyledi.

TÜMER METİN'DEN İSMAİL KARTAL İDDİASI: 1-0 YENİLSE BİLE GİDER

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi öncesi futbol kamuoyunun heyecanı tırmanırken, ünlü futbol yorumcusu Tümer Metin’den gündem yaratacak açıklamalar geldi.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN OLDU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Haftanın merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

ALPEREN ŞENGÜN 'DOUBLE-DOUBLE' İLE BAŞLADI: ROCKETS, DALLAS MAVERİCKS'İ 128-110 MAĞLUP ETTİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün double-double performans sergilediği mücadelede Dallas Mavericks'i 128-110 mağlup etti.

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