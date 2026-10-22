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Kaynak: Haber Merkezi

22 Ekim 2026 Perşembe Dolar ve Euro Fiyatlarında Son Durum: Döviz Piyasası Güne Nasıl Başladı?

Piyasalardaki yön arayışı sürerken küresel ve yerel finansal kararları yakından ilgilendiren döviz kurundaki değişimler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Güne "Dolar ve Euro bugün kaç TL?" sorularıyla başlayan serbest piyasada kurlar, sabahın ilk saatlerinde yatay-dengeli bir seyir izliyor.

DOLAR/TL VE EURO/TL'DE AÇILIŞ RAKAMLARI

Makroekonomik dengeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillenen döviz cephesinde, 22 Ekim Perşembe günü saat 07:15 itibarıyla serbest piyasada işlem gören seviyeler şu şekilde kaydedildi:

Dolar/TL: 49,6214 TL (Alış) | 49,6305 TL (Satış)

Euro/TL: 55,9546 TL (Satış)

Güncel Döviz Satış Fiyatları (Sabah Açılış Verileri)

Dolar Alış: 49,6214 TLD

Dolar Satış: 49,6305 TL

Euro Satış: 55,9546 TL

(GÜNCELLENMEKTEDİR)