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Kaynak: Haber Merkezi

Küresel piyasalardan gelen satış baskısı ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde değerli metaller yeni işlem gününe geri çekilmeyle başladı. Tepki alımlarına rağmen kritik direnç seviyelerini test etmekte zorlanan ons altın, yaklaşık bir haftalık aranın ardından yeniden 4.100 dolar eşiğinin altına geriledi.

BASKININ ARKASINDAKİ TEMEL ETKENLER

Altın piyasalarındaki aşağı yönlü hareketi tetikleyen unsurların başında, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmaya devam etmesi geliyor. Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde alacağı faiz kararlarına yönelik beklentiler de ons altın üzerindeki satış baskısını artırıyor. Küresel taraftaki bu geri çekilme, iç piyasada da gram ve ziynet altın fiyatlarına doğrudan yansıyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI (SABAH AÇILIŞ VERİLERİ)

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:

Gram Altın: 6.532,07 TL

Çeyrek Altın: 10.686,00 TL

Yarım Altın: 21.366,00 TL

Tam Altın: 42.912,97 TL

Cumhuriyet Altını: 42.594,00 TL

Gremse Altın: 107.611,51 TL

Ons Altın: 4.091,13 USD

(GÜNCELLENMEKTEDİR)