Kütahya Emniyet Müdürlüğü, 24 Ağustos 2024 tarihinden bu yana aranan Mine U.'nun, İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi Üst Sokak adresinde bulunduğu tespit edildi. Asayiş ekipleri söz konusu adrese düzenlenen operasyonla şüpheliyi yakaladı.

Mine U.'un, 16 ayrı dosyadan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Ayrıca şüphelinin; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi. Şüpheli, İstanbul Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi.