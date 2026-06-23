Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) 13 yıl sonra güncellediği Türkiye Diri Fay Haritası’nda önemli değişiklikler yer aldı. Yeni çalışmayla birlikte 2013 yılında 485 olarak belirlenen diri fay sayısı 700’e yükseldi.
215 yeni fay deprem riskini artırdı mı? Osman Bektaş’tan dikkat çeken yanıt
MTA’nın güncellediği haritada diri fay sayısı 700’e yükseldi. Deprem riskinin arttığı yönündeki endişelere Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi. Yeni fayların tehlikeli olmadığı söyleyen Bektaş, deprem kaynaklarının daha ayrıntılı tanımlandığını gösterdiğini söyleyerek AFAD verilerine dikkat çekti.Mina Kaymakçı
MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, güncellenen haritaya ilişkin yaptığı açıklamada, “2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak” ifadelerini kullanmıştı.
215 YENİ FAY SONRASI GÖZLER DEPREM RİSKİNE ÇEVRİLDİ
Haritada 215 yeni diri fayın tespit edilmesi, Türkiye’de deprem riskinin artıp artmadığı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kamuoyunda oluşan endişelere açıklık getirdi.
“DAHA FAZLA FAY, DAHA FAZLA TEHLİKE DEĞİL”
Bektaş, yeni fayların belirlenmesinin deprem tehlikesinin otomatik olarak arttığı anlamına gelmediğini vurgulayarak, “Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil; deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi tanımlanması demektir” dedi.
“ASIL DEĞİŞİM, AFAD HARİTASI’NDA ORTAYA ÇIKACAK”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, şu ifadeleri kullandı:
“MTA diri fay haritasını yeniledi. MTA'nın 2026 güncellemesiyle aktif fay segmenti sayısının yaklaşık 480'den 700'e çıkması, Türkiye'nin deprem tehlikesinin otomatik olarak arttığı anlamına gelmez. Daha fazla fay, daha fazla tehlike değil; deprem kaynaklarının daha ayrıntılı ve gerçekçi tanımlanması demektir. Asıl değişim, AFAD'ın bu yeni verilerle hazırlayacağı güncellenmiş Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda ortaya çıkacaktır.
2018 Deprem Tehlikesi Haritası 2026 MTA Diri Fay Haritasında olmayan denizdeki diri fayları da dikkate almıştır.”
ULUSLARARASI HARİTALARDAN YARARLANILDI
Bektaş, 2018 yılında hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nda yalnızca kara üzerindeki değil, denizlerdeki ve sınır bölgelerine yakın diri fayların da hesaba katıldığını belirtti. Bu kapsamda EMME ve SHARE gibi uluslararası deprem tehlike haritalarından yararlanıldığını ifade etti.