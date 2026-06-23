215 yeni fay deprem riskini artırdı mı? Osman Bektaş’tan dikkat çeken yanıt

MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, güncellenen haritaya ilişkin yaptığı açıklamada, “2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak” ifadelerini kullanmıştı.