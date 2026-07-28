Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin finansal sistem dışına çıkarılmasına yönelik bir operasyonel iddianame hazırladı. Soruşturma belgelerine göre, suç gelirleri önce ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık ağına sokuldu, ardından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılarak yurt dışına kaçırıldı.

KARA PARA BRİTANYA VİRJİN ADALARI'NA KAÇIRILDI

Finansal Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan teknik ve mali takip, aklanan fonların izini ortaya çıkardı. İddianamede, sanıkların banka hesaplarına gelen yüksek meblağların vakit kaybetmeksizin kripto borsalarına gönderildiği belirtildi. Mali incelemeler; 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında hesaplara 11 milyar 488 milyon lira giriş yapıldığını, 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 arasında ise kripto varlık platformlarına 15 milyar 43 milyon lira çıkış gerçekleştiğini gösterdi. Bu fonların nihai durağının Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken borsasındaki dijital cüzdanlar olduğu saptandı.

Adli bilişim, dijital materyal ve veri tabanı analizleri sonucunda "Pentech" isimli dijital altyapı altında faaliyet yürüten 56 farklı yasa dışı bahis platformu deşifre edildi. Bu platformlarda kayıtlı 14 milyon bahis oyuncusuna ait veri setleri ele geçirildi. Sistemde 3 milyon kişinin T.C. kimlik numarası, 8 milyon kişinin telefon numarası kayıtlarının yer aldığı belirlendi.

Finansal ve muhasebe logları birlikte incelendiğinde, bu altyapı üzerinden dönen toplam işlem hacminin 210 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi. Yalnızca ödeme yöntemlerine ait kayıtlarda dahi 10 milyar liralık hacme sahip çok sayıda IBAN adresi bulundu.

DEV OPERASYONEL SANAL ALTYAPI

Sistemdeki faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesi için geniş bir teknik ağ kurulduğu belirlendi. İddianamede yer alan detaylara göre örgüt 800 VPN hesabı ve 600’den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazı ile uzaktan erişim sağladı. Veri tabanları, uygulamalar ve finansal yönetim için 500’ü aşkın fiziksel ve sanal sunucu çalıştırdı. Bahis operasyonlarını, risk analizlerini ve bayi ağını yönetmek amacıyla 60 farklı yönetim paneli kullandı.

İddianamede, KKTC merkezli Basel Holding'in sahibi Burak Başel’in örgüt elebaşı olduğu ifade edildi. Başel’in, Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) şirketinin yüzde 90 hissesine Doxxon Finance Limited üzerinden sahip olduğu, "Pronet Gaming" yapısının en büyük ortağı ve Universal Software Solutions NV’nin hissedarı konumunda bulunarak ödeme sistemlerini kontrol ettiği kaydedildi. Türkiye, Malta ve Arnavutluk hattındaki operasyonları sevk ve idare eden Ulaş Utku Bozdoğan ise örgüt yöneticisi olarak gösterildi.

Şebekenin kendi içinde teknik altyapı, mali yönetim, kripto varlık, nakde çıkış ve tahsilat olmak üzere 5 ayrı uzmanlık birimine ayrıldığı bilgisine yer verildi. Çete yasa dışı bahis faaliyetleri devam ettirmek, uygulamaların çalışmasını sağlamak, veri tabanlarını muhafaza etmek, finansal sistemlerin koordinasyonunu sağlamak ve yedekleme işlemlerini yerine getirmek amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucuyu aktif olarak kullandı.

Ayrıca iddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yönetildiği, kullanıcı hesaplarının kontrol edildiği, finansal işlemlerin takip edildiği, bayi ve alt bayi organizasyonlarının yönetildiği, raporlama, risk analizi ve sistem yönetimi süreçlerinin yürütüldüğü 60 farklı yönetim panelinin aktif olarak kullanıldığı, bu sayede faaliyetlerin sürekliliğinin sağlandığı iddianamede belirtildi.

İddianamede, şüpheli Burak Başel'in, merkezi KKTC'de bulunan ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan "Pronet Gaming" isimli yapının en büyük ortağı olarak gösterildiği, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'nin hissedarı olduğu ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında istenen ceza puanları şu şekilde sıralandı:

Burak Başel (Örgüt Elebaşı): "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "örgüt kurma ve yönetme" ile "7258 sayılı Bahis Kanun’a muhalefet" suçlarından 16,5 yıldan 39 yıla kadar hapis,

Ulaş Utku Bozdoğan (Örgüt Yöneticisi): Aynı suçlamalar kapsamında 14,5 yıldan 37 yıla kadar hapis,

Diğer 55 Şüpheli: Değişen oranlarda 6 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası.

Dosya kapsamında bir kısım şüpheliler yönünden tefrik (ayırma) kararı verilmiş olup, bu kişiler hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.