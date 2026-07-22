Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Iğdır’da hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, JASAT ekiplerinin düzenlediği nokta operasyonla kıskıvrak yakalandı. Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgiye göre; “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında toplam 21 yıl 10 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. isimli şahsın izi sürüldü. JASAT ekiplerince fiziki takip sonucu adresi tespit edilen firari, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen B.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Hükümlü, işlemlerin tamamlanmasının ardından Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına yönelik operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.