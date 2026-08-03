Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / İHA

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak isteyen anne, 21 yaşındaki Barış Alper'i yatağında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Barış Alper'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri evde güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri de evde incelemelerde bulundu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

İncelemelerin ardından Barış Alper'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Epilepsi hastası olduğu öne sürülen gencin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netleşeceği öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Acı haberi duyarak olay yerine gelen Barış Alper'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Özellikle annesi ve aile fertlerinin gözyaşları ile feryatları çevrede duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, gencin kesin ölüm nedeni otopsi raporunun ardından belli olacak.