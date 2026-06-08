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Samsun / Şaban Sezgin / Yeniçağ



Samsun’un Alaçam ilçesinde çeşitli sebeplerle boşalan mahalle muhtarlıkları için 07.06.2026 tarihinde yapılan seçimlerde, Terskırık mahallesinde 21 yaşındaki Emirhan Çepe muhtar seçildi.

2024 Mahalli İdareler seçimlerinde muhtar seçilen ve mazbatası iptal edilen Arif Çepe yerine muhtarlığa adaylığını koyan oğlu Emirhan Çepe aynı zamanda Samsun’un da en genç muhtarı olma rekorunu eline aldı.Mahalle halkına teşekkür eden Emirhan Çepe ,’’halkımızın desteğiyle mahallemizde güzel işlere imza atacağız inşallah ‘’ dedi.