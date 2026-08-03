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Kaynak: İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki bir genç, sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

YATAKTA HAREKETSİZ BULUNDU

Olay, Alaplı ilçesi Merkez Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde oğlunu uyandırmak isteyen anne, 21 yaşındaki Barış Alper'i yatağında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Barış Alper'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri evde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Barış Alper'in yakınları sinir krizi geçirdi. Annesi ve aile fertlerinin feryatları yürekleri dağladı. Öte yandan, epilepsi hastası olduğu öne sürülen Barış Alper'in kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.