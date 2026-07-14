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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü kapsamında uluslararası medya temsilcilerini Türkiye’de ağırlıyor.

15 Temmuz Uluslararası Medya Programı kapsamında 21 ülkeden 41 yabancı gazeteci, Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak.

21 ÜLKEDEN MEDYA TEMSİLCİLERİ KATILIYOR

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre programa;

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Güney Kore, Fas, Etiyopya, Polonya, Güney Afrika, Kazakistan, Katar, Nijerya, Karadağ, Özbekistan, Mozambik, Senegal, Tanzanya, KKTC

olmak üzere 21 ülkeden medya temsilcileri katılıyor.

15 TEMMUZ SÜRECİNİ YERİNDE İNCELEYECEKLER

15-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek programla yabancı gazetecilerin, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin gelişmeleri yerinde incelemesi, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini yakından takip etmesi ve FETÖ ile mücadele süreci hakkında bilgi edinmesi amaçlanıyor.

Programın Ankara bölümünde medya temsilcileri ilk olarak TRT’yi ziyaret edecek. Gazetecilere, darbe girişimi sırasında TRT binasında yaşananlarla ilgili bilgilendirme yapılacak.

Ardından katılımcılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni ziyaret edecek.

ANMA PROGRAMLARINI TAKİP EDECEKLER

Uluslararası medya temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Anma Programı’na katılarak etkinlikleri yerinde takip edecek.

Programın İstanbul ayağında ise gazeteciler, İstanbul Valiliği’nde düzenlenecek bilgilendirme toplantısına katılacak ve 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ni ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığı, programla birlikte uluslararası kamuoyunun 15 Temmuz’a ilişkin daha kapsamlı ve doğrudan bilgi edinmesini ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesine yönelik farkındalığın artırılmasını hedefliyor.