Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde insani yardımlar, sosyal destek projeleri, kan bağışı kampanyaları ile uluslararası insani diplomasi çalışmaları yürüten Türk Kızılay, her yıl milyonlarca kişiye dokunurken ramazan ayında da yalnız bırakmıyor.
21 ülkede Ramazan yardımı: Türk Kızılay'dan gözyaşartan destek
Türk Kızılay, 2026 Ramazan programı çerçevesinde başta Gazze olmak üzere 21 ülkede iftar, sahur ve gıda kolisi dağıtımlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.
Alınan bilgilere göre, ramazan boyunca yurt dışındaki insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, savaş, çatışma, yoksulluk ve yerinden edilme krizlerinin vurduğu bölgelerde aşevleri kurarak sıcak yemek dağıtıyor, iftar sofraları hazırlıyor ve binlerce aileye gıda kolisi veriyor.
GAZZE'DE 60 BİN KİŞİLİK İFTAR VE SAHUR
Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde faaliyet gösteren aşevleri vasıtasıyla her gün 60 bin kişilik iftar yemeği ve sahurluk dağıtımını sürdürüyor. Ramazan programı dahilinde Gazze'nin çeşitli bölgelerine gıda kolileri de ulaştırıldı.
Ayrıca Al-Ariş Limanı'na ulaşan 21'inci İyilik Gemisi'nin boşaltılması tamamlandı. Gemiden toplam 249 tırlık insani yardım malzemesi indirilirken, yardımların Gazze'ye girişi için sınır geçiş süreçleri yakından izleniyor.
Yemen'de ramazan programı kapsamında Aden ve Lahj eyaletlerinde savaş mağduru ve iç göç mağduru ailelere gıda kolileri dağıtıldı. Bu çerçevede toplam 500 gıda kolisi ve 1000 kişilik iftar yemeği dağıtımı yapıldı. Yardımlar sayesinde şimdiye dek yaklaşık 5 bin kişiye ulaşıldı.
SUDAN'DA 5 EYALETTE İFTAR VE GIDA KOLİSİ DAĞITIMI
Sudan'da Sudan Kızılayı ile koordineli yürütülen faaliyetlerde 5 farklı eyalette iftar programları düzenlendi. El-Sarraf Kampı'nda 3 bin kişilik iftar gerçekleştirilirken bin gıda kolisi ailelere verildi. Kassala ve El-Gadarif eyaletlerindeki kamplarda da binlerce kişiye iftar ikram edildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afgan Kızılayı iş birliğiyle 250 ihtiyaç sahibi aileye gıda malzemesi ulaştırıldı. Dağıtım, Afgan Kızılayı yetkilileri ve Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Somali'de Mogadişu'ya bağlı Kahda ve Dayniile kamplarında ayrı ayrı bin aileye gıda kolisi dağıtıldı. Katar Kızılayı iş birliğiyle yürütülen programda ayrıca 90 şehit ve gazi ailesine gıda kolisi ile çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.
BAĞDAT'TAN TELAFER'E YARDIMLAR
Irak'ta ramazan yardımları kapsamında Bağdat, Musul, Kerkük, Telafer ve Kifri'de Irak Kızılayı ile ortaklaşa gıda kolisi dağıtımları yapıldı. Musul'da 300, Telafer'de 200, Kerkük'te 100 aileye koliler ulaştırıldı. Musul ve Bağdat'ta ayrıca iftar programları düzenlenerek yüzlerce kişiye sıcak yemek verildi.
Türk Kızılay Suriye'nin değişik bölgelerinde giyim, gıda kolisi ve iftar yardımlarını sürdürüyor. Suriye'deki 9 sevgi butik mağazası aracılığıyla ramazan boyunca şimdiye kadar 7 bin 795 kişiye ulaşılarak 19 bin 441 parça kıyafet teslim edildi.
Halep'te Suriye Arap Kızılayı iş birliğiyle iftarlık dağıtımı yapılırken İdlib'de El Ardiya Yetimhanesi'nde 350, El Şami Yetimhanesi'nde 900, Halep'te 302 ve Şam'da 302 kişi olmak üzere toplam 1854 kişiye iftar verildi. Şam Al Rahman Yetimhanesi'nde uluslararası paydaşların katılımıyla iftar programı düzenlendi. Ailelere yönelik yardımlarda ise Azez Zeytin Kampı, Çobanbey ve Zümra Köyü'nde toplam 1015 aileye gıda kolisi ulaştırıldı.
SREBRENİTSA'DAN TUZLA'YA İFTAR SOFRALARI
Bosna Hersek'te Zenica, Prnjavor, Vrhovine, Gradačac, Tuzla ve Srebrenitsa gibi şehir ve köylerde iftar organizasyonları düzenlendi. Ramazanın ilk haftasında bazı bölgelerde 120-250 kişilik iftar sofraları kuruldu. Srebrenitsa'da Srebrenitsa annelerine özel iftar programı yapıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Kızılay'ın desteği ve Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle Lefkoşa Terminal bölgesinde "Kızılay İftar Sofrası" programı düzenlendi. Ramazanın ilk haftasında 2 bin 620 kişi iftardan yararlandı, organizasyona 20 genç Kızılay gönüllüsü katkı sağladı.
PAKİSTAN'DA GIDA KOLİSİ DESTEĞİ
Bulgaristan'ın Filibe kentinde 400 kişilik iftar programı Türkiye ve Bulgaristan temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Pakistan'da askeri hareketlilik yüzünden yerinden edilen ailelere Hayber Pahtunhva bölgesinde gıda kolisi dağıtılırken Rawalpindi ve İslamabad'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan boyu koliler ulaştırılacak.Türk Kızılay, ramazan boyunca 21 ülkede sürdürdüğü insani yardım çalışmalarına planlandığı şekilde devam ederken bağışçıların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürecek.