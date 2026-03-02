21 ülkede Ramazan yardımı: Türk Kızılay'dan gözyaşartan destek

SREBRENİTSA'DAN TUZLA'YA İFTAR SOFRALARI

Bosna Hersek'te Zenica, Prnjavor, Vrhovine, Gradačac, Tuzla ve Srebrenitsa gibi şehir ve köylerde iftar organizasyonları düzenlendi. Ramazanın ilk haftasında bazı bölgelerde 120-250 kişilik iftar sofraları kuruldu. Srebrenitsa'da Srebrenitsa annelerine özel iftar programı yapıldı.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Kızılay'ın desteği ve Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle Lefkoşa Terminal bölgesinde "Kızılay İftar Sofrası" programı düzenlendi. Ramazanın ilk haftasında 2 bin 620 kişi iftardan yararlandı, organizasyona 20 genç Kızılay gönüllüsü katkı sağladı.