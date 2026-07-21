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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 20 Temmuz 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÖZGÜR ÖZEL: YENİ PARTİMİZİ KURUYORUZ, ANA MUHALEFET PARTİSİ OLUYORUZ

Özgür Özel son kez seslendiği CHP grup kürsüsünden yeni partiyi resmen ilan etti. Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekilleriyle ilk adımını atarak kuruyoruz. Hiç şüpheniz olmasın ki açık ara farkla TBMM’nin ana muhalefet partisi oluyoruz" dedi

GAZETECİ ALİCAN ULUDAĞ GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Alican Uludağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözaltına alındığını duyurdu.

ÖCALAN'IN MESAJINDAKİ DETAY: ÖNCE YASA, SONRA SİLAH BIRAKMA

DEM Parti İmralı heyeti, terörist başı Öcalan'ın yeni mesajını açıkladı. Öcalan'ın açıklamalarının satır arasında yer alan bir mesaj PKK terör örgütünün silah bırakmadığının bir itirafı olarak yansırken, "Önce yasa, sonra silah bırakma" anlamına da geliyor.

KURTULMUŞ'TAN MHP VE DEM PARTİ'YE 'ÇERÇEVE YASA' ZİYARETİ

Meclis'te "çerçeve yasa" trafiği başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'yi ziyaret etti.

TERÖRİSTLERE AFFIN YOLU SORUŞTURMA BÜROLARINDAN MI GEÇECEK

81 ildeki cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde sadece terör suçlarına bakacak müstakil ‘Terör Suçları Soruşturma Büroları’ kurulacak. Söz konusu büroların Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılacak yasalardan yararlanacak PKK'lı teröristlerin suç durumunu araştırmak için kurulduğu belirtiliyor...

YAZAR-

DÜNYA – YENİÇAĞ

İRAN'DA AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE TATİL KARARI ALDI

İran'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletinde, hava sıcaklıklarının artması ve elektrik enerji istikrarının korunması amacıyla yarın kamu kurumları ile eğitim kurumlarının tatil edildiği açıklandı.

SARAYDA GELECEK KAYGISI: PRENS WİLLİAM TAHTA ÇIKINCA HARRY MALİ DESTEK ALAMAYACAK

Prens Harry'nin Kral Charles ile ilişkilerini onarma çabalarının ardında mali kaygılar bulunduğu yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. İngiliz basınındaki değerlendirmeler, kraliyet içindeki gerilimi ve hukuki süreci yeniden tartışmaya açtı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: HER SALDIRIYA KARŞILIK VERİLECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güvenliği ve bağımsızlığını hedef alan her türlü saldırıya karşı kararlı bir şekilde karşılık verileceğini duyurdu.

OKULLARDA CEP TELEFONU TAMAMEN YASAKLANIYOR: AVRUPA’DA KURALLAR KATILAŞIYOR

Çekya hükümeti, ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu, akıllı saat ve benzeri elektronik iletişim cihazlarının kullanımını 1 Eylül 2027'den itibaren yasaklamayı öngören yasa tasarısını kabul etti.

EKONOMİ

SAMSUNG’DAN RADİKAL KARAR: YÜZLERCE İŞÇİ KAPININ ÖNÜNE KONUYOR

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD’deki merkezini Teksas’a taşırken 739 çalışanı kapsayan bir işten çıkarma kararı aldı.

KAHVE İTHALATI PATLADI: KİŞİ BAŞI TÜKETİM 2,5 KİLOGRAMA GELDİ

2010’lu yılların başında kişi başı yıllık 350-400 gram seviyesinde olan kahve tüketimi, rekor seviyelere geldi. Kahve ithalatı ilk 5 ayda 50 bin tona geldi.

DEV KÜRESEL ŞİRKET ALTININ GELECEĞİ SEVİYEYİ AÇIKLADI: ALTININ 2026'DAKİ SEYRİ BELLİ OLDU

Sprott Inc. Piyasa Stratejisti Paul Wong, teknik göstergelerin altında aşırı satım bölgesine işaret ettiğini ve ağustos ayında dibin görülebileceğini belirtti. Wong, artan küresel borç yükü ile para birimlerinin değer kaybının altın fiyatlarını yeni zirvelere taşıyacağını öngördü.

NAKİ BAKIR SICAK PARA GERÇEĞİNİ YAZDI: KAĞIT ÜSTÜNDEKİ REFAH İLLÜZYONU

Naki Bakır beş ayda sıcak para yatırımlarının portföy değeri net olarak 12 milyar 17 milyon dolara yükseldiğine dikkat çekerek, "Ancak bu finansman üretime değil, yüksek faiz arbitrajına dayandığı için kalıcı bir refah üretmiyor" gerçeğini ortaya çıkardı.

SPOR - YENİÇAĞ

GALATASARAY İLE ANILAN LUCUMİ İÇİN AYRILIK AÇIKLAMASI GELDİ: 'SÖZ VERDİK'

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Lucumi için Bologna CEO'su Claudio Fenucci'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalyan yönetici, uygun teklif gelmesi halinde Kolombiyalı stoperin ayrılabileceğini söyledi.