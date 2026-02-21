Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat günlük burç yorumları: Aşk, para ve kariyerde sürpriz gelişmeler…

21 Şubat günlük burç yorumları: Aşk, para ve kariyerde sürpriz gelişmeler…

Eski aşklar sahneye dönüyor, gizli hayranlar ortaya çıkıyor. Gökyüzü “net ol” diyor ama kalpler biraz kararsız… 21 Şubat, sakin ve planlı hareket edenlerin avantaj sağlayabileceği bir gün. İlişkilerde netlik, finansal konularda ise dikkatli adımlar ön planda. Bakalım senin burcunu neler bekliyor?

Son Güncelleme:
KOÇ

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ancak sabırsız tavırlar sergilemen ilişkilerinde küçük gerilimlere yol açabilir. Özellikle iş ortamında hızlı kararlar almadan önce detayları gözden geçirmelisin. Akşam saatleri sosyal planların için daha uygun.

BOĞA

BOĞA

Senin için maddi konular ön planda. Beklediğin bir ödeme ya da finansal gelişme gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise daha açık iletişim kurman gereken bir gün. Karşı taraf senden netlik bekliyor olabilir.

İKİZLER

İKİZLER

Mesaj trafiği, randevular, ani aramalar… İkizler bugün tam anlamıyla sosyal medya yıldızı gibi! Eski bir aşkın geri dönüş ihtimali de var. Ama “nostalji mi, yeni sayfa mı?” kararını iyi ver. Duygusal konularda kafanın karışacağı bir gün olacak.

YENGEÇ

YENGEÇ

İç dünyana dönmek isteyebilirsin. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Aile içinde yapıcı konuşmalar yapman sorunlarını çözebilir. Maddi konularda risk almamaya dikkat et.

ASLAN

ASLAN

Sosyal çevrende hareketliliğin yoğun olduğu bir gün olacak. Yeni tanışmalar ve davetler gündeme gelebilir. Kariyerle ilgili güzel bir gelişme iş motivasyonunu artırabilir. Aşk hayatında ise cesur bir adımla karşılık bulabilirsin.

BAŞAK

BAŞAK

Bugün senin için iş ve sorumluluklar ön plana çıkıyor. Detaycılığın sayesinde önemli bir konuyu başarıyla sonuçlandırabilirsin. Üstlerinle iletişimde daha dikkatli ol.

TERAZİ

TERAZİ

Bugün Teraziler için aşk rüzgarı esiyor. Partnerinle tatlı planlar yapabilirsin. Bekar Teraziler için sürpriz bir tanışma gündeme gelebilir. Sosyal çevrede adından söz ettirebilirsin.

AKREP

AKREP

Akrep için bugün gizemli gelişmeler var. Ortak para konuları ya da kıskançlık temalı bir konuşma gündeme gelebilir. Aşkta güç savaşlarına dikkat et.

YAY

YAY

Yaylar için ilişkilerde netleşme zamanı. Partnerinle açık bir konuşma yapabilirsin. Bekar yaylar için flört enerjisi yüksek ama bağlanma korkusu hala sahnede.

OĞLAK

OĞLAK

Bugün Oğlaklar çalışırken bile dikkat çekiyor. Kariyerinde önemli bir adım gündeme gelebilir. Sağlık konularını ihmal etmeyin; yoğun tempo sizi yorabilir.

KOVA

KOVA

Kovalar için bugün romantik bir film sahnesi gibi olacak. Beklenmedik bir mesaj kalp atışını hızlandırabilir. Yaratıcı projelerde parlayabilirsin.

BALIK

BALIK

Balıklar için aile gündemi bugün oldukça hareketli. Küçük bir yanlış anlaşılma büyüyebilir ama sakin kalırsan tatlıya bağlayabilirsin. Aşkta ise duygusal bir yakınlaşma söz konusu. Ani kararlar vermemeye dikkat et.

