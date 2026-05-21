21 Mayıs 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

CHP'YE MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTI

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘mutlak butlan’ kararı verdi.

SERENAY SARIKAYA VE MABEL MATİZ'E DE GÖZALTI KARARI: ÜNLÜLERE YÖNELİK YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mabel Matiz ve Serenay Sarıkaya da listede. İşte detaylar...

ALİCAN ULUDAĞ HAKKINDA TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Gazeteci Alican Uludağ’ın, sosyal medyadaki 22 ayrı paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya İstanbul Silivri Cezaevi’nden SEGBİS kamerasıyla bağlanan Uludağ hakkında tahliye kararı verildi.

İBB DAVASINDA 41. GÜN: IRAZ BAYRAK DAHİL 9 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE KARARI

İBB davasında 41. gün, dün tamamlanan savunma ve sorguların ardından Kurban Bayramı öncesinde beklenen tahliye talebi geldi. Iraz Bayrak, Orhangazi Erdoğan, Mustafa Keleş'in de aralarında bulunduğıu 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

CHP'DEN GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ HASAN ÖZTÜRKMEN'E İHRAÇ TALEBİ

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'NİN 81 İL BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA: ÖRGÜTÜMÜZÜN VERMEDİĞİ YETKİ, AK PARTİ'DEN ALINAMAZ

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayımladığı videonun ardından CHP'nin 81 il başkanı ortak bildiri yayımlayarak Genel Başkan Özgür Özel'e tam destek verdi. Açıklamada, "Örgütümüzün, delegemizin vermediği yetki AK Parti'den alınamaz" denildi.

AK PARTİ İLE MHP ARASINDA SOĞUK SAVAŞ: BİR ŞEYLER YAPMAZSAK ARAMIZ BOZULACAK

Gazeteci Nergis Demirkaya, 24 Saat Gazetesi'ndeki köşesinde AK Parti ile MHP arasında süreç nedeniyle yaşanan soğuk savaşı yazdı. Demirkaya, AKP'li bir ismn, “Bir şeyler yapmazsak aramız bozulacak” dediğini aktardı...

DIŞKI TESPİT EDİLEN ÜNLÜ MADEN SUYUNA ŞOK BASKIN: MİLYONLARCA ŞİŞESİ TOPLATILMIŞTI

Geçmişte ürünlerinde dışkı kökenli bakteri tespit edilmesiyle dünya genelinde büyük bir skandala imza atan ve milyonlarca şişesini toplatmak zorunda kalan ünlü maden suyu üreticisi, bu kez adli bir operasyonla sarsıldı.

JPMORGAN CEO’SUNDAN PİYASALARA SERT UYARI: “YETERSİZ TASARRUF DÖNEMİNE GİRİLDİ”

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, küresel ekonominin "yetersiz tasarruf" dönemine girmiş olabileceğini belirterek faiz oranlarının tahmin edilenden çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

177 YILLIK DEV KAPANIYOR: ÜNLÜ MARKA BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

177 yıllık geçmişe sahip Schlitz birası tarih oluyor. Bir dönem “Milwaukee’yi ünlü yapan bira” sloganıyla küresel ölçekte hafızalara kazınan ve ABD’nin en çok satan birası unvanını elinde bulunduran efsanevi marka için üretimi durdurma kararı alındı.

ATM'LERDE YENİ DÖNEM: MEHMET ŞİMŞEK AÇIKLADI; O ATM'LER ARTIK YASAK

Kripto varlıklara yönelik denetimlerin artırıldığı Türkiye'de radikal bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörün finansmanı ve kara para aklama risklerine karşı yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye genelindeki o ATM’lerinin tamamen yasaklandığını duyurdu.

BERNA CAN: TÜRKİYE'NİN 20 YILLIK VERGİ MUAFİYETİ KUMARI: VARLIK BARIŞI ÜLKEYİ SUÇ BARONLARINA MI TESLİM EDECEK?

AK Parti bir türlü yönetemediği ekonomik darboğazdan çıkış biletini dışarıdan gelecek sıcak parada buldu.

TÜRKİYE’YE SKANDAL KIBRIS ÇAĞRISI: TSK’NIN ADADAN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİLER

Avrupa ülkelerinin Kıbrıs’ta Türk askerlerinin varlığına tahammülsüzlüğü devam ediyor. Avrupa Parlamentosu Türkiye’ye bir kez daha adadaki askerlerin çekilmesi için çağrı yaptı. Kabul edilen kararda skandal ifadeler yer aldı.

DÜNYANIN EN GİZEMLİ PASAPORTU BİR TARİKATA AİT: SADECE 500 KİŞİDE BULUNUYOR

Dünyada en nadir bulunan pasaportun Malta Egemen Askeri Tarikatı (SMOM) tarafından basılan resmi pasaport olduğu açıklandı.

ABD, KÜBA'YA UÇAK GEMİSİ KONUŞLANDIRDI? ASKERİ MÜDAHALE KAPIDA MI?

ABD’nin Küba’ya yönelik yaptırımları ve Trump’ın İran sonrası sıraya Küba’yı alabileceğini söylemesi bölgedeki gerilimi artırdı. ABD yönetiminin son olarak bir uçak gemisi ve iki savaş gemisini Karayipler’e konuşlandırması ‘Sıradaki hedef Küba mı?’ sorusunun sorulmasına neden oldu.

AXİOS YAZDI: TRUMP VE NETANYAHU İRAN KONUSUNDA KARŞI KARŞIYA

ABD basınına göre Donald Trump ile Binyamin Netanyahu, İran’la savaşı sona erdirmeyi amaçlayan yeni barış planı konusunda anlaşmazlık yaşadı. Netanyahu’nun savaşı yeniden başlatmak istediği öne sürüldü.

TFF SÜPER LİG'DE YENİ YABANCI KURALINI RESMEN AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'de yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralıyla ilgili resmi açıklama geldi.

1) 21 MAYIS DÜNYA ÇAY GÜNÜ

Dünya Çay Günü kapsamında sosyal medyada çay temalı paylaşımlar öne çıktı. Türkiye’nin vazgeçilmez alışkanlıklarından biri olan çay için kullanıcılar kendi “ince belli” ritüellerini paylaşırken, özellikle Karadeniz çayı ve demleme tartışmaları gün boyunca gündemde kaldı. ☕🍃

2) GEZİ PARKI’NIN TURİSTLERE AÇILMASI TARTIŞMA YARATTI

Gezi Parkı’nın uzun süredir çeşitli güvenlik önlemleri ve bariyerlerle halka kapalı tutulduğunu savunan kullanıcılar, UEFA finali için İstanbul’a gelen yabancı turistlerin parka alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “vatandaşa kapalı, turiste açık” yorumları öne çıkarken, görüntüler kısa sürede gündem oldu.