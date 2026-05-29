Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Akdeniz sahillerine yumurta bırakmak için gelmeye başladı. Nisan sonu ve mayıs ayında başlayan yuvalama süreci eylül ayının sonuna kadar devam edecek.
21 kumsal kapatıldı: Kuralları ihlal edene rekor ceza verilecek
Akdeniz’in simgesi haline gelen caretta carettalar için yuvalama sezonu başladı. Nesli tehlike altında bulunan deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla Antalya başta olmak üzere 5 ilde toplam 21 kumsal gece saatlerinde ziyarete kapatıldı.Derleyen: Cemile Kurel
AKDENİZ SAHİLLERİNDE DOĞA NÖBETİ
Deniz kaplumbağalarının kumsallara çıkarak yumurta bıraktığı süreç, temmuz ortasından itibaren yavruların denize ulaşmasıyla tamamlanıyor. Türkiye’nin Akdeniz kıyıları ise bu eşsiz doğa olayının en önemli merkezleri arasında yer alıyor.
Özellikle Antalya’daki 30 kilometrelik Belek sahili, yalnızca Türkiye’nin değil Akdeniz’in de en büyük yuvalama alanı olarak dikkat çekiyor. Antalya’da Belek’in yanı sıra Patara, Kale, Kumluca, Olimpos-Çıralı, Tekirova, Kızılot, Demirtaş ve Gazipaşa sahilleri de koruma altında bulunuyor.
Muğla’da Ekincik, Dalyan, Dalaman ve Fethiye; Mersin’de Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı; Adana’da Akyatan ile Yumurtalık ve Hatay’da Samandağ sahilleri de sıkı şekilde denetleniyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, hem yuvalama alanlarının korunması hem de biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için yoğun önlemler uygulanıyor.
KURALLARA UYMAYANA 699 BİN 245 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK
Çevre Kanunu kapsamında deniz kaplumbağalarına, yuvalarına veya yumurtalarına zarar verenlere 2026 yılı itibarıyla 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanacak.
Yuvalama alanlarından izinsiz kum alınması veya habitatın zarar görmesi de aynı ceza kapsamına giriyor. İhlalin şirketler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde ise ceza 3 kat artırılarak 2 milyon 97 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
21 KUMSALA GECE GİRİŞLERİ YASAKLANDI
1 Mayıs’tan eylül sonuna kadar sürecek uygulama kapsamında koruma altındaki 21 kumsala gece girişleri yasaklandı. Sahiller yalnızca gündüz saatlerinde kullanılabilecek.
Saat 20.00 ile 08.00 arasında kumsallara giriş yapılamayacak. Bu süreçte sahillerde ateş yakmak, mangal yapmak, çadır kurmak, kamp yapmak ve araçla giriş tamamen yasak olacak.
Yetkililer, sahil bölgelerine yerleştirilen uyarı tabelalarıyla vatandaşları bilgilendirirken, doğal yaşamın korunması için herkesin kurallara hassasiyetle uyması gerektiğini vurguluyor.