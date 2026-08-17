Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik, 21 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. Bilecik İller Arası Kick Boks Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor.
Farklı illerden Bilecik’e gelen sporcuların mücadele edeceği şampiyonanın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Yoğun katılımla başlayan organizasyonda sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için ringe çıkacak.
Toplam 480 sporcunun katıldığı şampiyonanın, Bilecik’te kick boks sporunun tanıtılmasına ve genç sporcuların müsabaka tecrübesi kazanmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Şampiyona, gerçekleştirilecek karşılaşmaların ardından dereceye giren sporcuların belirlenmesiyle tamamlanacak.