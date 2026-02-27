Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’da belirlenen bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, söz konusu alanların sınır ve koordinatlarının tek tek belirlendiği ifade edildi.

YENİ ORMAN ALANI TAHSİSİ YAPILACAK

Düzenlemeye göre, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ya da Hazine’nin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis edilmesi amacıyla tahsis edilecek.