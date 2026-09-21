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YENİÇAĞ – 21 Eylül Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

HAKAN FİDAN AÇIKLADI: MEHMETÇİK YEMEN'E Mİ GİDİYOR?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarla ilgili açıklamaları, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı yeniden gündeme taşıdı. Fidan, “Sözümüzün eriyiz” dedi. Mehmetçik Yemen'e mi gidiyor?

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE GEÇECEK: CANLI YAYINDA AÇIKLADI

CHP'den, Özgür Özel'in kuracağı partiye geçmek için istifa eden ancak YENİ Parti'ye katılmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, nabız yoklamaya devam ediyor.

TUNCAY SONEL ÖRGÜT GİBİ ÇALIŞMIŞ: GÜLİSTAN CİNAYETİNDEKİ "KOD ADI" ORTAYA ÇIKTI

Tunceli'de kaybolduktan sonra kamu gücü kullanılarak üstü örtülen ve 6 yıl boyunca üstüne gidilmeyen; daha sonra yeniden ele alınan Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in Whatsapp yazışmalarında kod adı kullandığı ortaya çıktı.

ADALAR BELEDİYESİ'NDE SEÇİM ERTELENDİ

Adalar Belediye başkan vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesi sonucu bugün yapılması planlanan başkan vekilliği seçimleri ertelendi.

KURTLAR VADİSİ’Nİ 18 YIL ÖNCE ERGENEKON DAVASINDA KİM ANLATTI?

MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılıktan peş peşe gelen “ifade” çağrılarıyla gözler Kurtlar Vadisi’ne çevrildi. Kurtlar Vadisi’ni 18 yıl önce Ergenekon davasında yargılanan bir isim Silivri’deki duruşma salonunda dile getirmişti. Şöyle demişti: “İddianame Kurtlar Vadisi’yle örtüşüyor.” Kimdi o isim?

YENİÇAĞ EKONOMİ

MEHMET ŞİMŞEK ZAM ORANLARINI VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR OCAK 2027 MAAŞLARI DEĞİŞECEK

Mehmet Şimşek'in işaret ettiği yüzde 28-29’luk yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan ilk hesaplamalar ortaya çıktı. YENİÇAĞ olarak tek tek maaşlara yansımasını hesapladık.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI: SANAYİCİ YATIRIMDAN KAÇIYOR, GÜVEN GERİLEDİ

Eylül 2026 Reel Kesim Güven Endeksi verileri, sanayi ve üretim cephesindeki tıkanmayı bir kez daha gözler önüne serdi. Mevsimsellikten arındırılmamış endeks, bir önceki aya göre 0,8 puan daha kan kaybederek 102,0 seviyesine geriledi.

FON OPERASYONU SONRASI GÖZLER BES’E ÇEVRİLDİ: BİRİKİMLER GÜVENDE Mİ?

Sermaye piyasalarında 550 binden fazla yatırımcıyı etkileyen gelişmelerin ardından 7 portföy yönetim şirketinin fonları işleme kapatıldı. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuya ilişkin kaleme aldığı yazıda emeklilik fonlarının mevcut gelişmelerden nasıl etkileneceğini yazdı.

YENİÇAĞ DÜNYA

YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ YOK SAYDI: FRANSIZ GEMİSİ AKDENİZ'E İNİYOR

Yunanistan ve Fransa, Doğu Akdeniz’deki Great Sea Interconnector (GSI) elektrik hattı projesi için yeniden harekete geçti. Fransız bayraklı gemiyle yürütülecek deniz tabanı araştırmaları için Türkiye’den izin istenmeyeceğinin açıklanması bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı.

FRANSIZ İSTİHBARATI RUS SALDIRISI İÇİN TARİH VERDİ: PUTİN O GÜNÜ BEKLİYOR

Fransız istihbaratı, olası bir Rus saldırısı için öngörülen tarihi 2030’dan 2027 sonbaharına çekti. Kritik altyapıları hedef alabileceği belirtilen İHA ve siber tehditlere karşı Cumhurbaşkanı Macron koruma planı hazırlanacağını açıkladı.

YENİÇAĞ SPOR

FATİH ALTAYLI'DAN OKAN BURUK İÇİN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: 'PSİKOLOĞA GİTMELİ'

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olmasının ardından Okan Buruk'a yönelik istifa çağrılarını değerlendiren Fatih Altaylı, deneyimli teknik adamın görevden ayrılmasına karşı çıktı. Altaylı, Buruk'un son dönemdeki saha kenarı tavırlarını ise sert sözlerle eleştirdi.

ERMAN TOROĞLU’NDAN YAYLIM ATEŞİ: "PARAYLA SAADET OLMUYOR, ÖNCE AKIL LAZIM"

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig ve Türk futbolundaki son gelişmeleri kaleme aldığı köşe yazısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Oynanan karşılaşmaları sert bir dille eleştiren Toroğlu, hem kulüp yönetimlerine hem de hakem performanslarına dikkat çekti.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: MEKKE ANLAŞMASI TRUMP’IN ESERİ İSE...

Çok net bir şekilde belli ki Mekke Anlaşması, ABD projesidir.

Bu da Türkiye'nin milli dış politikasının rafa kaldırılması ve “ABD'nin Orta Doğu politikalarında görev yapmak” anlamını taşır.