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YENİÇAĞ – 21 Ekim Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ANAYASA MAHKEMESİ YENİ PARTİ'NİN İSMİNE YAPILAN İTİRAZI REDDETTİ

Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin YENİ Parti'nin ismi hakkında yaptığı itirazı reddetti.

AZERBAYCAN’IN 31 KİŞİLİK YASAK LİSTESİNİN PERDE ARKASI: SARAL TALEBİ VE HESAP LİSTESİ

Azerbaycan’ın 31 Türk vatandaşına getirdiği giriş yasağının arkasında başörtüsü krizi var. Middle East Eye’a göre Bakü, Ankara’dan Oktay Saral’ın görevden alınmasını istedi ve engellenecek sosyal medya hesaplarının listesini gönderdi.

YENİ PARTİ KURULTAYA GİDİYOR: ÖZGÜR ÖZEL PM'Yİ ÇAĞIRDI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi'ni (PM) 28 Ekim Çarşamba günü toplantıya çağırdı. Partinin Genel Merkezi’nde düzenlenecek kritik toplantıda Birinci Olağan Kurultay tarihi resmi olarak belirlenecek.

EMEKLİ TÜMGENERAL AHMET YAVUZ: MEKKE ANLAŞMASI MEZHEPSEL ÇATIŞMA RİSKİ BARINDIRIYOR

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Türkiye'nin Mekke Anlaşması kapsamında üstlenebileceği askerî role ilişkin uyarılarda bulundu. Yavuz, Husilere yönelik saldırı operasyonlarına katılmanın İran'la karşı karşıya gelme ve mezhepsel cepheleşmenin parçası olma riski taşıdığını söyledi.

AHMET EŞREF FAKIBABA, İYİ PARTİ VE MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

“Terörsüz Türkiye” sürecine destek verdiğini açıklamış ardından da "İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’ dememişimdir” ifadelerini kullanan İYİ Partili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı Müsavat Dervişoğlu istifaya çağırmıştı. Fakıbaba ise hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

GAZETECİ İSMAİL ARI TUTUKLANDI

Gazeteci İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikâyeti üzerine "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

YENİÇAĞ EKONOMİ

ZİNCİR MARKETLERİN "1 ALANA 1 BEDAVA" KAMPANYASINDA FİYAT FARKI ÇIKTI

Zincir marketlerde uygulanan "1 alana 1 bedava" kampanyalarındaki etiket fiyatları ile ürünlerin piyasadaki normal satış fiyatları karşılaştırıldı. Yapılan incelemede, bazı ürünlerde kampanyalı fiyatın diğer marketlerde satılan iki ürünün toplam tutarından 180 TL daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

İRİS CİBRE: TÜRK LİRASI, ÜFE BAZLI REEL KUR ENDEKSİNDEN YÜZDE 10 DAHA DEĞERLİ

İris Cibre, Türk lirasının reel değeri, kurun son verilere göre ortalamadan yüzde 10 daha değerli seviyede bulunduğunu söyledi.

EMRE ŞİRİN: FONDA 1 KAYIP VARSA BORSADA 6-7 KAYIP VAR

Emre Şirin, Borsa İstanbul’da yaşanan sert kayıpları ve piyasadaki manipülasyonlara dair "Fonda 1 kayıp varsa borsada 6-7 kayıp var" analizinde bulundu.

YENİÇAĞ DÜNYA

FRANSA'DA MİRAGE 2000D TİPİ SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ: 1 ÖLÜ, 1 KAYIP

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle bölgesinde Mirage 2000D tipi savaş uçağı görev dönüşünde düştü. Uçaktaki iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

5 YAŞINDAKİ HİND'İN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTULAN İSRAİLLİ KOMUTAN İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Brüksel merkezli Hind Rajab Vakfı (HRF), Gazze'de 2024 yılında 5 yaşındaki Hind Rajab'ın öldürülmesiyle bağlantısı olduğu iddia edilen İsrailli komutan Sean Glass'ın tutuklanması ve yargılanması için ABD Adalet Bakanlığına resmen başvurdu.

İRAN “BOMBALARIN BABASI” OLARAK TANIMLADIĞI SİLAHI TANITMAYA HAZIRLANIYOR

İran, “Bombaların Babası” adını verdiği yeni silahı tanıtmaya hazırlandığını bildirdi. Tahran, Haziran 2025’teki çatışmaların ardından füze envanterinin yüzde 50 genişlediğini, menzil ve vuruş kapasitesinin de arttığını ifade etti.

YENİÇAĞ SPOR

TFF ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİNİ 18 STADYUM İÇİN İHALEYE ÇIKARTTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), çipli top teknolojisinin uygulanması için Trendyol Süper Lig'deki 18 stadyumda kablolama ve teknik altyapı kurulmasını kapsayan ihale sürecini başlattı.

LİLLE- GALATASARAY MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların öncelikli hedefi, organizasyondaki ilk galibiyetini alarak puan tablosunda yükselişe geçmek. Peki, Lille Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: NEYE GEÇİŞ SÜRECİ?

ABD ve İsrail’in bölgede yeni bir proje uyguladığı çok net... Yalnız Türkiye’nin bu projeye dahil edilebilmesi için hem Türkiye hem de bölgedeki terör örgütlerinin silahlı eylem yapmayacak konuma getirilmesi gerekiyor. Zaten ABD’nin yetiştirdiği bir teröriste teslim edilen Suriye’deki gibi PKK ve türevlerinin de devlete entegre edilmesi şart koşuluyor. Bunun bir geçiş süreci olduğunu da Mehmet Uçum itiraf ediyor.

Neye geçiş?

Yeni Anayasa ile birlikte yeni bir devlet yapısına geçiş değil mi?