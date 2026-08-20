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Kaynak: Haber Merkezi

Mustafa Verkaya'nın vefatı sevenleri ve ülkücü camiada büyük üzüntüye neden oldu.

Sosyal medyada Verkaya için yayımlanan taziye mesajlarında ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.

Jeofizik mühendisi ve tekstilci olan Verkaya’nın cenazesi, 21 Ağustos 2026 Cuma günü Fatih Camii’nde kılınacak cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

MUSTAFA VERKAYA KİMDİR?

Mustafa Verkaya 1954 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Mustafa Verkaya, 21. dönemde 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi.

21. Dönem boyunca MHP İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Verkaya’nın milletvekilliği, seçimlerin yenilendiği 3 Kasım 2002 tarihinde sona erdi.

Verkaya, milletvekilliği döneminde İstanbul’un sorunlarının yanı sıra millî güvenlik, hukuk, medya, madencilik, yükseköğretim ve anayasa değişiklikleriyle ilgili çalışmalara katıldı. Verkaya evli ve 2 çocuk babasıydı.