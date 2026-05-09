Sarıgöl'ün Dindarlı Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde Gözlübaba Dağı'nın zirvesinde toplanan çiftçiler, 'Olcak Dede' geleneğine göre yanlarında getirdikleri 37 küçükbaşı kurban olarak kesti. Kadınlar kazanlarda yemekler hazırladı.

Öğle namazı sonrası yapılan bereket ve şükür duasının ardından yemekler yenildi. Dindarlı'nın yanı sıra çevre kırsal mahallelerden de katılımın olduğu etkinlikte; çiftçiler, gelecek yıl tekrar bir araya gelmek için birbirlerine söz verdi.

Eski Dindarlı Mahallesi muhtarı Yahya Birgili, 'Olcak Dede' geleneğinin iki asrı aşkın bir zamandan beri gerçekleştirildiğini belirtip, "Bu gelenek dedelerimiz zamanından beri yapılmakta. Her yıl mayıs ayının ilk cumartesi günü olur. Yağmur yağmadığı yıllarda yağmur duası da yaparız. Bol yağışlı olduğu yıllarda bereket ve şükür duası için bir araya geliriz. Buraya gelen çiftçiler bütçelerine göre yanlarında mutlaka yiyecek getirir, birlikte yenir" dedi.