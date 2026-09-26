205 yıl sonra Edirne’den Yunanistan’a sert mesaj

Askeri cuntadan kaçmak zorunda kalan şu anki Başbakanınız ve ailesinin 1970'li yıllarda Türkiye'ye sığınması bile bizlerin ne kadar barışçıl davranışlarda bulunduğumuzun bir göstergesidir. Türkiye'de Rum okullarının birer birer açılmasının karşılığı, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk okullarını birer birer kapatması olamaz. Yunanistan'da bulunan Türk Vakıf mallarının yönetiminin 1967 yılından itibaren görevden alıp yerine kendi atadığınız kişilerin gelmesi ne kadar adaletli? El konulan vakıf mallarını haraç mezat satmanız uluslararası kanunlara göre ne kadar doğru? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2008 yılında Batı Trakya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının adlarının iade edilmesi konusundaki kararını daha ne kadar uygulamayacaksınız? Sizin adaletiniz bu kadar. Ne tarih ne de insanlık yaptıklarınızı affetmeyecektir. Katliamlarınızı; unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.