Yeniçağ Gazetesi
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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı

Türkiye’de milyonlarca içecek ambalajı artık çöpe değil DOA makinelerine gidiyor. Tanesi 1 liradan teşvik verilen sistemde 205 milyondan fazla ambalaj toplandı. Şişeleri en fazla paraya çeviren şehirler de belli oldu.

Kaynak: Diğer
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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 1

Türkiye genelinde uygulanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk sonuçları belli oldu. Milyonlarca içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılırken vatandaşlara da topladıkları ambalajlar karşılığında ödeme yapılıyor.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı verilere göre, 1 Temmuz-5 Eylül döneminde Türkiye genelinde 205 milyon 709 bin 303 ambalaj toplandı.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 3

DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajlarını kapsayan sisteme ilgi de hızla arttı. Kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992’ye ulaştı.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 4

Sistemin vatandaşlara sağladığı teşvik ise dikkat çekiyor. DOA makinelerine teslim edilen uygun içecek ambalajları için ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 5

Peki Türkiye’de şişe ve kutularını geri dönüşüme en fazla kazandıran şehir hangisi oldu? Açıklanan rakamlara göre listenin zirvesine Antalya yerleşti. Kentte 46 milyon 678 bin 972 ambalaj toplandı.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 6

Antalya’nın ardından ikinci sırada İstanbul geldi. Megakentte 38 milyon 675 bin 928 ambalaj sisteme teslim edildi. Üçüncü sıradaki İzmir’de ise sayı 24 milyon 339 bin 288 oldu.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 7

Listenin dördüncü sırasında 18 milyon 723 bin 778 ambalajla Adana, beşinci sırasında ise 16 milyon 712 bin 516 ambalajla Ankara yer aldı.

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205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı - Resim: 8

Sistem için uzun vadeli hedef ise çok daha büyük. Türkiye genelinde yılda 25 milyar ambalajın toplanması ve geri dönüşüm sayesinde ekonomiye yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

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