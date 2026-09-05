Türkiye genelinde uygulanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sisteminin ilk sonuçları belli oldu. Milyonlarca içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılırken vatandaşlara da topladıkları ambalajlar karşılığında ödeme yapılıyor.
205 milyon şişe paraya dönüştü: Zirvedeki il şaşırttı
Türkiye’de milyonlarca içecek ambalajı artık çöpe değil DOA makinelerine gidiyor. Tanesi 1 liradan teşvik verilen sistemde 205 milyondan fazla ambalaj toplandı. Şişeleri en fazla paraya çeviren şehirler de belli oldu.Kaynak: Diğer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı verilere göre, 1 Temmuz-5 Eylül döneminde Türkiye genelinde 205 milyon 709 bin 303 ambalaj toplandı.
DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajlarını kapsayan sisteme ilgi de hızla arttı. Kayıtlı kullanıcı sayısı 3 milyon 214 bin 992’ye ulaştı.
Sistemin vatandaşlara sağladığı teşvik ise dikkat çekiyor. DOA makinelerine teslim edilen uygun içecek ambalajları için ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli ödeniyor.
Peki Türkiye’de şişe ve kutularını geri dönüşüme en fazla kazandıran şehir hangisi oldu? Açıklanan rakamlara göre listenin zirvesine Antalya yerleşti. Kentte 46 milyon 678 bin 972 ambalaj toplandı.
Antalya’nın ardından ikinci sırada İstanbul geldi. Megakentte 38 milyon 675 bin 928 ambalaj sisteme teslim edildi. Üçüncü sıradaki İzmir’de ise sayı 24 milyon 339 bin 288 oldu.
Listenin dördüncü sırasında 18 milyon 723 bin 778 ambalajla Adana, beşinci sırasında ise 16 milyon 712 bin 516 ambalajla Ankara yer aldı.
Sistem için uzun vadeli hedef ise çok daha büyük. Türkiye genelinde yılda 25 milyar ambalajın toplanması ve geri dönüşüm sayesinde ekonomiye yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanması hedefleniyor.