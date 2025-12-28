Hudut bölgelerinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 1-27 Aralık 2025 tarihleri arasında Erzurum Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yurda kaçak yollarla girildiği tespit edilen, toplam 203 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 48 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı, bu şahıslardan 28'i tutuklandı.

Son olarak da 27.12.2025 günü durdurulan gümrük mühürlü tır dorsesinde 23 düzensiz göçmen yakalandığı bilgisini veren Erzurum Emniyet Müdürlüğü, tır şoförü tutuklanarak cezaevine teslim edildiğini açıkladı.