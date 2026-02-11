Yedi sezon sürmesi planlanan yapımın yaratıcı ekibi, Büyücülük Dünyası’nı bu kez çok daha kapsamlı ve derinlikli biçimde ele alacaklarını uzun süredir dile getiriyor. Pratt’e göre dizinin en büyük farkı, yalnızca ana hikâyeye değil, yan karakterlerin özel alanlarına ve kişisel dünyalarına da odaklanması olacak.

Son olarak BBC’nin Lord of the Flies uyarlamasında izleyici karşısına çıkan 14 yaşındaki oyuncu, Harry Potter dizisinde öğretmenlerin özel odalarını ve Draco’nun aile yaşamını daha yakından göreceğimizi belirtti. Özellikle Malfoy Malikânesi’nde geçen sahnelerin, Draco’nun karakterine dair önemli ipuçları taşıdığını vurguladı.

Pratt, filmlerde Draco’nun çoğunlukla tek boyutlu, alaycı bir “kötü çocuk” gibi yansıtıldığını ancak dizinin bu algıyı değiştireceğini ifade etti. Ona göre izleyici, Draco’nun davranışlarının arkasındaki nedenleri daha iyi anlayacak ve özellikle Lucius Malfoy ile olan ilişkisi üzerinden karakterin iç dünyasına dair yeni katmanlar keşfedecek.

2027’nin ilk aylarında yayımlanması planlanan dizinin yönetmenliğini Succession ile tanınan Mark Mylod üstleniyor. Senaryo tarafında ise His Dark Materials dizisinin yazarı Francesca Gardiner yer alıyor. Pratt, yeni uyarlamanın yalnızca kitaplara sadık kalmakla yetinmeyeceğini, anlatıyı genişleterek Harry’nin bakış açısının ötesine geçeceğini de sözlerine ekledi.

Warner Bros. Discovery cephesi ise projeye büyük önem atfediyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden JB Perrette, diziyi “on yılın en büyük yayıncılık hamlesi” olarak tanımlayarak beklentileri şimdiden zirveye taşımış durumda.