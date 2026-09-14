GÖZLER YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA
Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi, harç ve cezalarda uygulanacak artış yeniden gündeme geldi. 2027’de geçerli olacak birçok tutar, yeniden değerleme oranına göre belirlenecek.
2027’de zam yağmuru geliyor: Hesaplar tek tek ortaya çıktı
2027’de vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı için hesaplar yapılmaya başlandı. Henüz kesinleşmeyen tahminlere göre pasaporttan IMEI kaydına, MTV’den trafik cezalarına kadar birçok kalemde yeni tutarlar gündemde.Kaynak: Diğer
GÖZLER YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA
KESİN ORAN İÇİN EKİM ENFLASYONU BEKLENECEK
2027 yılı yeniden değerleme oranı henüz kesinleşmedi. Oran, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak. Bu nedenle hesaplanan yeni rakamlar şimdilik tahmin niteliği taşıyor.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI
2026 yılında 1.250 TL olan yurt dışına çıkış harcının, mevcut hesaplamalara göre 2027’de yaklaşık 1.580 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.
IMEI KAYDINDA 69 BİN TL SINIRI
Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücretinde de dikkat çeken bir artış hesaplanıyor. 54 bin 258 TL olan harcın yaklaşık 68 bin 994 TL’ye çıkabileceği belirtiliyor.
PASAPORT HARCI 17 BİN TL’Yİ AŞABİLİR
Üç yıldan uzun süreli pasaportlarda 13 bin 410 TL olan harcın, yeniden değerleme oranına ilişkin mevcut tahmin gerçekleşirse 17 bin 52 TL’ye ulaşması bekleniyor.
RADAR CEZASI DA ARTACAK
Trafik cezaları da yeniden değerleme oranından etkilenecek. Hesaplamalara göre 2 bin TL seviyesindeki en düşük radar cezası 2 bin 543 TL’ye yükselebilecek.
MTV’DE YENİ HESAP
1301-1600 cc motor hacmine sahip 1-3 yaşındaki otomobiller için 12 bin 28 TL olarak belirtilen Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin yaklaşık 15 bin 294 TL’ye çıkabileceği hesaplanıyor.
ARAÇ MUAYENESİNDE 4 BİN TL’NİN ÜZERİ
Otomobiller için 2026’da 3 bin 288 TL olarak gösterilen araç muayene ücretinin de yeni yılda 4 bin 181 TL’ye ulaşabileceği öngörülüyor.
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE DE YANSIYACAK
İlk tesis özel iletişim vergisinin mevcut hesaplamalar doğrultusunda 700 TL’den yaklaşık 890 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
DAMGA VERGİSİ 1.000 TL’Yİ AŞABİLİR
Aylık verilen vergi beyannamesindeki 791 TL’lik damga vergisinin ise 2027 yılında 1.005 TL’ye çıkabileceği tahmin ediliyor.
GELİR VERGİSİNDE İLK DİLİM DE DEĞİŞECEK
Yeniden değerleme oranı gelir vergisi tarifesini de etkileyecek. 2026 için 190 bin TL olarak belirtilen ilk gelir vergisi diliminin 2027’de yaklaşık 240 bin TL’ye yükselmesi öngörülüyor. Kesin rakamlar yeniden değerleme oranının resmileşmesiyle belli olacak.