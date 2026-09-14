2027’de zam yağmuru geliyor: Hesaplar tek tek ortaya çıktı

IMEI KAYDINDA 69 BİN TL SINIRI

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücretinde de dikkat çeken bir artış hesaplanıyor. 54 bin 258 TL olan harcın yaklaşık 68 bin 994 TL’ye çıkabileceği belirtiliyor.