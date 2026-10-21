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Kaynak: Haber Merkezi

Prof. Dr. İsmail Ermağan, Notbir'in haberine göre, bütçedeki faiz ödemelerinin ulaştığı büyüklüğe tepki göstererek, "2027'de 4 trilyon faiz ödeyeceğiz. Bu para ile kaç tane sensör fabrikası, uzay araştırması ve yapay zeka yatırımı yapılırdı?" ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerdeki aksaklıkları ve kurumlardaki israfları eleştiren Ermağan, borç yükünü hafifletmek için tek yolun üretim ve verimlilikten geçtiğini söyledi.

DÜNYA ÖRNEKLERİYLE 6 MADDELİK KALKINMA REÇETESİ

Türkiye'nin sadece büyümeye değil, nitelikli büyümeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ermağan, öne çıkan 6 kritik adımı sıraladı:

1. UCUZ VE YERLİ ENERJİ (DANİMARKA MODELİ)

Güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli OSB'lerde ortak depolama sistemleriyle birleştirilmeli, dışa bağımlılık bitirilmeli.

2. MONTAJDAN YÜKSEK TEKNOLOJİYE (GÜNEY KORE MODELİ)

Sadece ürün montajı yapmak yetmez; batarya, sensör ve endüstriyel yazılım üreten dev bir teknoloji ekosistemi kurulmalı.

3. KOBİ VERİMLİLİK PROGRAMI (ALMANYA MODELİ)

Dönüşüm sadece holdinglerle olmaz; KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve üretkenliği kamu destekleriyle teşvik edilmeli.

TARIM 4.0 VE DEPREM EKONOMİSİ VURGUSU

4. TEKNOLOJİK TARIM (HOLLANDA MODELİ)

Birim arazi ve sudan maksimum verim almak için akıllı sulama, toprak sensörleri ve soğuk hava depoları yaygınlaştırılmalı.

5. DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM (JAPONYA MODELİ)

Şehirler sadece bina değil; lojistik, sanayi ve koruma gereçleri üretimiyle birlikte bütünsel dönüştürülmeli.

6. MALİ DİSİPLİN VE HESAP VERİLEBİLİRLİK

Kamudaki tüm delikler kapatılmalı, kaynaklar faize değil katma değer yaratan yatırımlara aktarılmalı.