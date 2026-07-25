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Kaynak: Haber Merkezi

Toyota, sedan ve crossover özelliklerini bir araya getiren 2027 model Crown'u ABD'de tanıttı. Makyajlanan modelde en dikkat çeken yenilik, beşinci nesil Toyota Hibrit Sistemi (THS 5) oldu. Yeni sistem daha dinamik bir sürüş sunarken yakıt tüketimini düşük seviyede tutmayı başarıyor.

DIŞ TASARIMDA KÜÇÜK DOKUNUŞLAR

Yeni Crown'un dış tasarımında radikal değişikliklere gidilmedi. Arka tamponda küçük güncellemeler yapılırken, gövde renklerine yeni bir siyah renk seçeneği eklendi.

En üst donanım seviyesi olan Platinum paketinde ise kırmızı fren kaliperleri, siyah cam çerçeveleri ve gövde rengiyle uyumlu bagaj kapağı gibi sportif detaylar yer alıyor.

İÇ MEKÂNDA TEKNOLOJİ ÖN PLANDA

Kabin tarafında 12,3 inçlik iki dijital ekran ile deri koltuklar standart olarak sunulmaya devam ediyor.

Platinum donanımında ise;

10 inç Head-Up Display (baş üstü gösterge)

Elektrikli yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon

Eller serbest açılabilen elektrikli bagaj kapağı

gibi ek donanımlar bulunuyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Üst donanım seviyelerinde;

Yaya algılamalı ön çarpışma önleme sistemi

Trafik sıkışıklığı asistanı

Dinamik arka tekerlek yönlendirme sistemi (RWS)

360 derece çevre görüş kamerası

gibi gelişmiş sürüş destek teknolojileri de sunuluyor.

100 KİLOMETREDE 5,9 LİTRE YAKIT TÜKETİYOR

2027 Toyota Crown ailesinin tamamı hibrit motor ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemiyle geliyor.

XLE, Limited ve Nightshade paketlerinde görev yapan 2,5 litrelik benzinli motor, iki elektrik motoruyla birlikte çalışan beşinci nesil Toyota Hybrid System (THS 5) ve e-CVT şanzımanla eşleştiriliyor.

Toyota sistem gücünü henüz açıklamazken, aynı hibrit sistemi kullanan diğer modeller dikkate alındığında 232-240 beygir arasında güç üretmesi bekleniyor.

EPA verilerine göre araç, 100 kilometrede ortalama 5,9 litre yakıt tüketimi sunuyor.

340 BEYGİRLİK HYBRİD MAX SEÇENEĞİ DE KORUNUYOR

Serinin en üst donanımı olan Platinum versiyonunda ise 2,4 litrelik turbo beslemeli Hybrid MAX motor görev yapmaya devam ediyor.

340 beygir güç üreten bu motor, performans odaklı kullanıcıları hedefliyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Hem tasarımı hem de hibrit teknolojisi güncellenen 2027 Toyota Crown, Kuzey Amerika pazarında 41.640 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.