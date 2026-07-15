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Kaynak: AA

2027 CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Milli libero Simge Aköz'ün de katıldığı organizasyonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek ekiplerin rakipleri belli oldu.

CEV KUPASI EŞLEŞMELERİ

Erkekler CEV Kupası'nda İtalya temsilcisi Modena Volley, CEV Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Fino Kaposvar ile OK Napredak Odzak eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi ise son 16 turunda Halkbank'ın rakibi olacak.

Spor Toto ise Çekya temsilcisi Jihostroj Ceske Budejovice ile kozlarını paylaşacak.

Kadınlarda mücadele edecek Zerenspor ise son 16 turunda, CEV Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki OK Herceg Novi ile Maritza Plovdiv eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

CHALLENGE KUPASI'NDA RAKİPLER NETLEŞTİ

CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek Aras Kargo, son 16 turunda ZAON Kifissia (Yunanistan) ile Rabotnicki Skopje (Kuzey Makedonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İzmir temsilcisi Aras Kargo, böylece 17 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele edecek ilk İzmir takımı olarak organizasyonda yer alacak.

Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana, ikinci turda Prima Donna Kaas Huizen (Hollanda) ile Lindemans Aalst (Belçika) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.