2026'ya ilk giren ülke Kiribati oldu

2026'ya ilk giren ülke Mikronezya'daki ada ülkesi oldu. Kiribati, yeni yıla TSİ ile 13.00'te girdi.
''NOEL Adası’ olarak da bilinen Kiribati, yeni yıla TSİ ile 13.00'te girdi.
134 Bin Nüfuslu ülke doğal güzelliği ile dikkat çekiyor..
Yakın tarihte “Gilbert Adaları” olarak bilinen Kiribati, 1971 yılına kadar İngiliz idaresinde kalmıştır. 1971 yılında özerklik elde etmiş, 1979 yılında Kiribati adıyla bağımsızlığına kavuşmuştur.
Kaynak: DHA