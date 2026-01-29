İçişleri Bakanlığı, 2026 yılının Ocak ayında terör, organize suç, siber dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı ve narkotik suçlarla mücadelede önemli operasyonlar yaptı. Bakan Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesaplarından düzenli olarak paylaştığı bu operasyon sonuçlarını sizler için derledik. Emniyet, Jandarma ve diğer birimlerin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirilen baskınlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken, çok sayıda kişi tutuklandı. İşte 2026'nın suç karnesi...

46 İLDE FETÖ’YE EŞ ZAMANLI DARBE

Terörle mücadele kapsamında ayın en geniş çaplı operasyonu FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik oldu. 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı ve bunlardan 82’si tutuklandı.

SİBER SUÇLARDA 200 ŞÜPHELİYE OPERASYON

19 il merkezli operasyonlarda nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk istismarı ve yasa dışı bahis suçlarına karışan 200 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 65’i tutuklanırken 48’i adli kontrol altına alındı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI 26 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Göç yönetimi politikaları çerçevesinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar da hız kesmedi. Jandarma ekiplerinin 26 ilde düzenlediği çalışmalarda 171 organizatör yakalandı ve 59’u tutuklandı. Ayrı bir denetimde ise 81 ilde 19 organizatör ile 478 düzensiz göçmen yakalandı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİYLE 13 KIRMIZI BÜLTENLİ SUÇLU GETİRİLDİ

Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ’da düzenlenen operasyonlarla kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye’ye iade edildi. Bu kişiler arasında organize suç örgütü yöneticileri de yer aldı. Çirkinler Organize Suç Örgütü yöneticisi de yakalanan arasında yer aldı.

MERSİN’DE “LAVAŞ EKMEĞİ ÇETESİ” ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütlerine yönelik ilginç bir operasyon da Mersin’de gerçekleştirildi. Barış Turgut liderliğindeki suç örgütünün lavaş ekmeği piyasasını tekelleştirme amacıyla faaliyet gösterdiği tespit edildi. Operasyonda 38 şüpheli yakalandı ve 17’si tutuklandı.

NARKOTİK VE DİĞER OPERASYONLARDA BÜYÜK BAŞARI

Narkotik suçlarla mücadelede de İzmir merkezli “Narkokapan” operasyonu dikkat çekti. 14 ilde 608 adrese baskın düzenlendi ve 4 bin 500 polis görev aldı. Büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Ocak ayı boyunca narkotik ve diğer suçlara yönelik operasyonlarda düzenli olarak 100’ün üzerinde yakalama duyuruldu.