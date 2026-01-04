Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyonu ve olası etkileri detaylı biçimde değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Toplantıda Venezuela'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

2026'nın ilk kabinesi. Beştepe'de kritik zirve. Venezuela'dan Gazze'ye sıcak gündem - Resim : 1

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinede terörsüz Türkiye hedefine yönelik süreç ile Suriye'deki güncel durumun da ele alınması öngörülüyor.SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonunu kapsayan 10 Mart mutabakatına ilişkin son durumun görüşülebileceği ifade ediliyor.

2026'nın ilk kabinesi. Beştepe'de kritik zirve. Venezuela'dan Gazze'ye sıcak gündem - Resim : 2

EKONOMİ GÜNDEMİ

Yeni yılın ilk kabine toplantısında ekonomideki son gelişmelerin de tartışılması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri ve enflasyonla mücadele programı gibi önemli başlıklar detaylı olarak değerlendirilecek.

